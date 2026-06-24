임영웅, 155억 버는 '국민가수'인데…"난 히트곡 없는 가수" 폭탄발언[SC이슈]

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[스포츠조선 백지은 기자] 가수 임영웅이 겸손한 히어로의 모습을 보였다.

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23일 첫 방송된 SBS '산골총각 영웅'에서는 산골 하우스에 입성한 임영웅 패밀리의 모습이 그려졌다. 임영웅은 반려견 시월이와 함께 새로운 산골 하우스를 찾았고 허경환 현봉식 조째즈 등 절친들이 함께 했다.

점심 식사를 마친 뒤 임영웅은 조째즈와 함께 바 테이블을 만들기로 했다. 임영웅은 뚝딱뚝딱 바 테이블을 만들었고, 조째즈는 "목수 좀 해본 것 같다"고 감탄했다. 임영웅은 "가구 공장에서 일 많이 했다. 이모부가 가구 공장을 운영하셔서 고등학교 때, 20대 군대 가기 전에 용돈 벌려고 다녔다"고 말했다.

조째즈와 현봉식은 임영웅의 인간성을 칭찬했다. 다른 사람의 말을 잘 들어주고 노래가 아닌 연기 분야에서도 열심히 하는 모습이 인상깊었다는 것. 이에 임영웅은 "연기는 재미있다. 토크쇼는 자신 없다. 정해져 있지 않은 질문에 답하는 게 자신없다"고 고백했다.

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가장 인상적이었던 건 방송 말미 공개된 예고편이다. 임영웅은 "팬들이 좋아해 주시지만 저는 히트곡을 가진 가수는 아니라고 생각한다. 형의 기분을 느껴보고 싶었다"고 고백해 모두를 놀라게 했다.

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그도 그럴 것이 임영웅은 대한민국 대표 솔로 남자 가수 중 하나다. '사랑은 늘 도망가' '이제 나만 믿어요' '별빛 같은 나의 사랑아' '온기' '런던보이' 등 트로트 발라드 댄스 록 등 다양한 장르에서 메가 히트곡을 만들어냈다.

2024년 선보인 '우리들의 블루스'와 2025년 발표한 '두 오어 다이'는 연간 음원 스트리밍 저작권료가 가장 많이 발생한 곡으로 꼽혔다(KOMCA 저작권대상 수상기준).

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이에 힘입어 임영웅은 지난 3월 국내 최대 음원 플랫폼인 멜론에서 누적 스트리밍 136억회를 돌파하며 '다이아 클럽'에 이름을 올렸다. 아이돌 음악이 주가 된 음원 시장에서 남자 솔로 가수가 방탄소년단까지 제치고 역대 1위를 지키고 있다는 건 어마어마한 사건이다.

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또 임영웅의 1인 기획사 물고기뮤직 감사보고서에 따르면 임영웅은 지난해 약 145억원의 정산금과 배당금 10억원을 포함해 총 155억원에 달하는 수익을 올린 것으로 알려졌다.

그런데도 "히트곡 없는 가수"라며 지나친 겸손함을 보인 것이다.

임영웅은 2026년 전국투어 '아임 히어로'를 성공적으로 마무리지었으며, 9월 고양종합운동장에서 단독 콘서트 '아임 히어로 - 더 스타디움2'로 팬들과 만난다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com