[오피셜]'1조 7800억' 한국계 女 만수르 미쳤다...‘프랑스 명문’ 리옹 인수 확정 “선도하는 구단 만들겠다”

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[스포츠조선 김대식 기자]여자 축구계의 셰이크 만수르(맨체스터 시티 구단주)로 불리는 한국계 미국인 미셸 강(한국 이름 강용미)이 프랑스 명문인 올림피크 리옹의 구단주가 된다.

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리옹은 24일(한국시각) 공식 홈페이지를 통해 '법정관리인 코크 걸리(Cork Gully)가 대표하는 이글 비드코(Eagle Bidco)는 미셸 강과 합의에 도달했다. 이 합의는 리옹의 모회사인 이글 풋볼 그룹 SA(Eagle Football Group SA) 자본금의 87.8%를 인수하는 내용'이라고 발표했다.

이어 '이번 합의의 일환으로 미셸 강은 이글 비드코의 주요 대출기관들에 대한 부채를 개인 자격으로 인수하기로 약속했으며, 단독으로 리옹의 지배주주가 될 예정'이라며 이번 협상을 통해 미셸 강이 리옹의 구단주가 된다고 밝혔다. 더불어 '미셸 강은 그룹에 거래 비용을 포함해 최대 7500만유로(약 1308억원)를 투입하기로 약속했으며, 이 가운데 3100만유로(약 540억원)는 거래 종결 시점에 즉시 투입된다'고 언급했다.

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미셀 강은 "저는 오늘 리옹 인수 절차에 참여하게 된 것을 큰 책임감과 커다란 영광으로 받아들이고 있다. 지난 1년 동안 우리가 걸어온 길은 이미 매우 특별했다. 우리는 모두의 신뢰를 되찾는 데 성공했으며, 동시에 리옹 재건의 토대를 마련했다. 우리는 앞으로도 모든 분야에서 노력을 계속해 우리 구단을 다시 유럽 축구의 선도적 클럽 가운데 하나로 만들 것이다다. 또한 리옹 대도시권의 중요한 구성원으로 자리매김하도록 하겠다"며 구단을 인수한 소감을 밝혔다.

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리옹은 지난해 여름 재정 문제로 인해서 리그2(2부 리그)로 강등 처분을 받았다. 하지만 올림피크 리옹 페미냉(여자팀) 구단주를 역임하던 미셸 강이 프랑스축구협회 산하 재정감독국 항소를 주도해 결정을 뒤집었다. 미셸 강은 사비까지 투자하는 파격적인 행보를 통해 리옹을 구해냈다. 이후 주축 선수들이 대부분 매각되고, 완전히 다른 수준의 팀을 만들었는데, 리그 4위로 오히려 성적은 더 좋아졌다. 미셸 강은 리옹을 인수하기로 결정해 이제 구단주로서 본격적인 행보에 나선다. 이미 미셸 강은 올림피크 리옹 페미냉과 워싱턴 스피릿(미국), 런던 시티 라이오네스(잉글랜드)를 운영 중이다. 추정 재산은 무려 12억달러(약 1조 7816억원)에 달한다.

사진=리옹

마지막으로 구단은 '인수 계획과 관련된 규제 절차의 일환으로 미셸 강은 향후 며칠 안에 프랑스 재정감독기구의 심사를 받을 예정이다. 모든 거래의 완료는 DNCG가 구단의 리그1 잔류를 행정적으로 승인하는 것을 전제로 하며, 미셸 강은 이 기관과 정기적으로 그리고 투명하게 소통해 왔다. 미셸 강은 회장직을 유지하고, 미하엘 게를링거는 최고경영자(CEO)를 계속 맡는다. 모든 이해관계자들은 구단의 지속 가능성을 보장하기 위한 합의가 이뤄진 것을 기쁘게 생각하고 있다'고 전했다.