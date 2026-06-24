홍현희, 49kg 찍고 뼈말라 유지 비결...'1만보+채소 해독' 혹독한 관리

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[스포츠조선 정안지 기자] 방송인 홍현희가 49kg까지 감량 후 꾸준한 운동과 건강한 식단으로 몸무게를 유지 중인 근황을 공개했다.

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홍현희는 23일 자신의 SNS를 통해 별다른 멘트 없이 사진을 게재했다.

사진 속에는 홍현희의 이날의 운동 기록이 담겨있다. 홍현희는 약 10km 거리, 1만 보 이상을 걸으며 약 1시간 30분 동안 운동에 집중한 모습이다. 꾸준한 유산소 운동으로 건강 관리를 이어가고 있는 근황이 눈길을 끌었다.

식단 역시 건강식으로 선택했다. 홍현희는 각종 채소와 단백질을 곁들인 월남쌈을 선택해 칼로리 부담은 낮추면서도 균형 잡힌 영양 섭취에 신경 쓰는 모습을 보였다.

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또한 홍현희는 "요즘 여름맞이로 채소 해독하는 중인데 루틴 처음부터 다 지키기 어렵다는 분들 진짜 많더라. 그럴 땐 일단 밥 먹기 전에 채소부터. 이거 하나만 같이 하자"라면서 "밥도 더 천천히 먹게 되고 입 터짐도 막을 수 있다"라면서 자신만의 입 터짐 방지 방법도 공개했다.

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최근 49kg까지 감량에 성공한 뒤 꾸준한 운동과 식단 관리를 통해 요요 없이 늘씬한 몸매를 유지하며 자기 관리 중인 모습이 감탄을 자아냈다.

앞서 홍현희는 지난해 12월 자신의 유튜브 채널을 통해 생활 습관과 식단 개선으로 11kg 감량에 성공했다고 밝혔다.

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당시 몸무게 49kg을 인증한 그는 "몸무게 앞자리 4자를 거의 20년 만에 봤다"며 기쁨을 드러냈다. 이어 "다이어트하겠다는 목표보다 건강하게 먹자는 생각으로 시작했다. 몸은 거짓말을 하지 않더라"며 16시간 공복 유지, 아침 공복에 좋은 지방 섭취, 식사 전 채소와 식초 섭취 등을 체중 감량 비결로 소개해 관심을 모았다.

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한편, 홍현희는 2018년 인테리어 디자이너 겸 방송인 제이쓴과 결혼했으며, 슬하에 아들 준범 군을 두고 있다. 현재 유튜브 채널을 통해 일상과 육아, 다이어트 근황 등을 공개하며 팬들과 활발하게 소통하고 있으며, 각종 예능 프로그램에서도 활약을 이어가고 있다.

anjee85@sportschosun.com