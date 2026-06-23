"내 몸을 위한 속옷" 송지효, 모델까지 직접 나섰다...CEO의 자신감

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[스포츠조선 정안지 기자]배우 송지효가 자신이 대표로 있는 속옷 브랜드의 모델로 직접 나서며 건강미 넘치는 몸매를 뽐냈다.

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23일 송지효가 대표로 있는 속옷 브랜드 SNS에는 "빨간맛 궁금해 카키"라는 글과 함께 속옷 화보가 공개됐다.

이때 속옷 모델로 대표인 송지효가 직접 나서 눈길을 끌었다. 송지효는 직접 제작에 참여한 다양한 제품을 직접 착용하고 포즈를 취했다.

그는 오랜 시간 다양한 화보를 촬영했던 경력답게 제품의 매력을 극대화하는 자연스러운 포즈와 표정으로 시선을 사로잡았다. 이 과정에서 송지효는 탄탄한 몸매와 볼륨감 있는 실루엣이 돋보이며 감탄을 자아냈다. 편안하면서도 세련된 디자인의 속옷을 완벽하게 소화하며 브랜드 대표이자 모델로서 존재감을 발산했다.

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앞서 송지효는 지난 18일 유튜브 채널 '송지효 지효성'을 통해 CEO로서의 일상을 공개하며 속옷 사업에 대한 애정을 드러낸 바 있다.

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당시 그는 신제품 소개를 하며 "야심 차게 아이디어를 내서 만든 제품"이라면서 "이름도 귀엽게 지었다. 흑심 품은 그린라이트, 빨간맛 궁금해 카키"라고 설명해 웃음을 안겼다.

이어 속옷 사업을 시작하게 된 계기에 대해서는 "내 몸에 편한 속옷을 어렵게 찾았다"라면서 "그때 '한번 보고 예쁜 속옷보다 계속 손이 가는 그리고 내 몸이 편한, 내 몸을 위한 속옷을 만들어 보자' 생각이 들었다"라고 밝혀 눈길을 끌었다.

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한편, 송지효는 연기 활동은 물론 예능과 사업까지 영역을 넓히며 다채로운 행보를 이어가고 있다.

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anjee85@sportschosun.com