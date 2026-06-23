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86세 전원주, 증손주 생겨 기쁜데 씁쓸한 속내…"내가 너무 늙어간다"

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86세 전원주, 증손주 생겨 기쁜데 씁쓸한 속내…"내가 너무 늙어간다"

[스포츠조선 정안지 기자] 배우 전원주가 증손주들을 향한 애정을 드러내며 "더 오래 살아야겠다는 생각이 들었다"고 밝혔다.

23일 유튜브 채널 '전원주-전원주인공'에는 "증조할머니가 된 전원주, 너무 사랑스러운 그녀의 증손주를 소개합니다"라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 전원주는 "증손녀가 태어났다. 이제는 할머니가 아니라 증조할머니다"라면서 "기뻐야 하는데 솔직히 '죽을 때가 돼 가나보다'라는 생각이 든다"라고 솔직한 심정을 털어놨다.

이어 전원주는 옥수수를 먹고 청소하는 아빠의 모습을 따라 하는 20개월 증손자의 모습을 보며 "귀엽다"라며 환하게 웃었다.

그러면서 그는 아들과 증손자의 모습을 보자 "예쁜 건 예쁜 건데, '내가 너무 늙어간다'라는 생각이 자꾸 든다. 아들이 증손자를 안고 왔다 갔다 하는 거 보면 '야 세월이 너무 빠르다'는 생각이 든다"라고 말했다.

86세 전원주, 증손주 생겨 기쁜데 씁쓸한 속내…"내가 너무 늙어간다"

또한 증손자를 만나 찍었던 사진을 공개하며 "나는 대충 보더라"며 서운한 표정을 지으면서도 "그래도 신통하다. 보기 좋다. 아주 똑똑하다"라며 자랑했다.

생후 40일 된 증손녀도 공개됐다. 제작진은 "다 해주고 싶을 것 같다"라고 하자, 전원주는 "아니, 다 해주고 싶진 않다"라고 솔직하게 말해 폭소를 자아냈다.

하지만 이내 "증손녀 볼 때 웃음이 저절로 나오더라"라면서 "세월이 빨리 가지만 '그래도 내가 바보처럼 살지는 않았구나. 이것들을 위해서 내가 더 열심히, 증조할머니 알아보고 클 때까지 살아야겠다'라는 생각이 들었다"라고 말해 눈길을 끌었다. 그러면서 "노년은 너무 좋다. 얘네들 보는 것보다 증손자, 증손녀 볼 때 더 좋다"라며 웃었다.

anjee85@sportschosun.com

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