86세 전원주, 증손주 생겨 기쁜데 씁쓸한 속내…"내가 너무 늙어간다"

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[스포츠조선 정안지 기자] 배우 전원주가 증손주들을 향한 애정을 드러내며 "더 오래 살아야겠다는 생각이 들었다"고 밝혔다.

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23일 유튜브 채널 '전원주-전원주인공'에는 "증조할머니가 된 전원주, 너무 사랑스러운 그녀의 증손주를 소개합니다"라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 전원주는 "증손녀가 태어났다. 이제는 할머니가 아니라 증조할머니다"라면서 "기뻐야 하는데 솔직히 '죽을 때가 돼 가나보다'라는 생각이 든다"라고 솔직한 심정을 털어놨다.

이어 전원주는 옥수수를 먹고 청소하는 아빠의 모습을 따라 하는 20개월 증손자의 모습을 보며 "귀엽다"라며 환하게 웃었다.

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그러면서 그는 아들과 증손자의 모습을 보자 "예쁜 건 예쁜 건데, '내가 너무 늙어간다'라는 생각이 자꾸 든다. 아들이 증손자를 안고 왔다 갔다 하는 거 보면 '야 세월이 너무 빠르다'는 생각이 든다"라고 말했다.

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또한 증손자를 만나 찍었던 사진을 공개하며 "나는 대충 보더라"며 서운한 표정을 지으면서도 "그래도 신통하다. 보기 좋다. 아주 똑똑하다"라며 자랑했다.

생후 40일 된 증손녀도 공개됐다. 제작진은 "다 해주고 싶을 것 같다"라고 하자, 전원주는 "아니, 다 해주고 싶진 않다"라고 솔직하게 말해 폭소를 자아냈다.

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하지만 이내 "증손녀 볼 때 웃음이 저절로 나오더라"라면서 "세월이 빨리 가지만 '그래도 내가 바보처럼 살지는 않았구나. 이것들을 위해서 내가 더 열심히, 증조할머니 알아보고 클 때까지 살아야겠다'라는 생각이 들었다"라고 말해 눈길을 끌었다. 그러면서 "노년은 너무 좋다. 얘네들 보는 것보다 증손자, 증손녀 볼 때 더 좋다"라며 웃었다.

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anjee85@sportschosun.com