"김지민도 착상했는데" 황보라, 둘째 도전 중 어린이집 전화에 '충격'

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[스포츠조선 정유나 기자] 방송인 황보라가 둘째 임신을 준비하던 중 아들 우인이의 어린이집에서 걸려온 전화에 걱정을 감추지 못했다.

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23일 황보라의 유튜브 채널에는 '마지막 임신 준비 차, 홀로 삼신할배 만나러 간 황보라ㅣ난임 브이로그, 임신준비'라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에는 황보라가 둘째를 갖기 위해 경주의 한 난임 전문 한의원을 찾는 모습이 담겼다.

황보라는 "4년 전에 우인이를 갖기 위해 남편과 함께 새벽 첫차를 타고 경주를 내려간 기억이 있다"며 "이번에는 마지막 파이팅이라는 생각으로 승부수를 던져보겠다"고 밝혔다.

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황보라는 "둘째 계획을 서두르게 된게, 절친 김지민이 최근 PGT로 착상 시도를 했다고 한다. 둘째를 같이 키우고 싶었는데 괜히 내가 쫄리더라. 7월 안에 착상을 한 번 시도해 보고 싶다. 지민이도 착상했다고 하니까 마음이 조급해진다"고 털어놨다. 그러면서도 "올해까지 한번 해보고 안 되면 포기하려고 한다. 왜냐면 지금 너무 힘들다. 아이를 키울 상황이 아니다"라고 솔직한 심경을 털어놨다.

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경주에 도착한 황보라는 식사를 했다. 이때 황보라는 우인이 어린이집 선생님에게 전화를 받았다. 황보라의 표정은 점점 심각해졌다. 황보라는 선생님에게 우인이가 요새 친구들과 잘 어울리지 못 한다는 소식을 들었다. 통화를 끝낸 황보라는 "입맛이 뚝 떨어진다"면서 남편에게 바로 통화를 해 우인이에 대한 걱정을 했다.

한의원에 도착한 황보라는 상담을 받았다. 한의사는 황보라의 맥을 짚으며 "4년전보다 체력이 많이 떨어진 상태이다"라고 진단했다. 황보라가 "하나 더 시도해도 되겠냐"고 묻자, 한의사는 체력과 난소 기능 개선을 위한 한약 처방을 제안했다.

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진료를 마친 황보라는 "원래는 한약을 먹지 않으려고 했는데 마지막 필살기라고 생각한다"며 "주사도 맞고 할 수 있는 건 다 해볼 생각"이라고 의지를 드러냈다.

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이어 "우인이를 키우다 보면 '내가 둘째까지 감당할 수 있을까'라는 생각도 든다"면서도 "좋은 기운을 받고 약도 잘 먹어서 마지막으로 한번 도전해보겠다"고 각오를 전했다.

한편 황보라는 2022년 배우 김용건의 차남이자 배우 하정우의 동생 김영훈과 결혼했으며, 슬하에 아들을 두고 있다. 앞서 황보라는 2살 아들 우인이가 식사 중 침을 뱉거나 숟가락을 던지는 등의 행동을 보여 전문가를 초청해 발달 놀이 검사를 진행한 바 있다.

jyn2011@sportschosun.com