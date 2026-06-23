'식스센스' 피해자 측, 새 시즌 첫 촬영날 입장문 "2차 피해 방관"

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[스포츠조선 조민정 기자] tvN '식스센스' 시리즈가 새 시즌 촬영에 돌입한 가운데 지난해 성추행 논란 피해자 측이 다시 공개 입장을 내며 문제를 제기했다.

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성추행 피해자 A씨의 법률대리인인 이은의 변호사는 23일 입장문을 통해 "'식스센스:시티투어2' 제작진으로 근무하던 피해자가 강제추행을 당한 뒤 프로그램에서 하차하게 됐다"고 주장했다. 이어 가해자로 지목된 B씨가 혐의를 부인하고 있지만 "회사 내부에서는 직장 내 성희롱으로 판단돼 징계가 이뤄졌고, 검찰 역시 강제추행 혐의로 기소했다"고 밝혔다.

이 변호사는 사건 이후 대응 과정에 대해서도 문제를 제기했다. 그는 "그 과정에서도 B씨는 프로그램에서 하차하지 않았고, 오히려 무고를 주장하는 내용이 담긴 입장문이 배포됐다"며 "피해자는 모욕과 압박을 겪어야 했다"고 주장했다. 또한 당시 발표된 입장문과 관련해 "제작진의 충분한 동의 없이 진행된 것으로 알고 있다"며 "현장에서 반대 의견을 내기 어려운 분위기였다"고 덧붙였다.

특히 이날은 '식스센스' 새 시즌 첫 촬영이 진행된 날이어서 피해자 측의 비판은 더욱 거세졌다.

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이 변호사는 "새 시즌 제작이 진행되는 동안 피해자는 조직 내에서 고립된 채 방치됐다"며 "회사가 책임 있는 조치를 취하지 않았다"고 주장했다. 그러면서 "성폭력 사건 이후 피해자의 경력은 사실상 중단됐고 인간관계도 크게 훼손됐다"며 "프로그램이 표방해온 가치와 현실 사이에 괴리가 있다"고 지적했다. 또 "가해자가 포함된 상태로 후속 시즌 제작이 강행되는 것이 정당한지 의문"이라며 "출연진과는 어떤 논의가 있었는지 설명이 필요하다"고 밝혔다.

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한편 tvN은 기존 '식스센스:시티투어2'에 이어 새 시즌 '식스센스:비사이드' 제작에 돌입했다. 이날 첫 촬영이 진행됐으며, 박상은 PD가 연출을 맡고 정철민 PD는 CP로 참여한다.

한편 B씨의 강제추행 혐의 사건은 현재 재판이 진행 중이다. 재판부는 사안의 민감성을 고려해 비공개 심리를 진행하고 있는 것으로 알려졌다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com