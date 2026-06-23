남보라, 실종된 남동생 떠나 보낸 심경 "인생의 큰 위기, 원망 많이 했다"

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 남보라가 인생에서 가장 힘들었던 시기에 대해 털어놨다.

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23일 유튜브 채널 'CGN'에서는 배우 남보라가 출연했다.

남보라는 교회를 열심히 다니게 된 계기에 대해 "방송 활동 시작할 때 너무 힘들었다. 준비했던 학생이 아니었으니까 방송 환경도 낯설고 카메라 앞에 서는 법도 몰랐는데 바로 현장에 투입돼 너무 힘들었다. 촬영할 때 거의 맨날 울었다. 그때 엄마가 '같이 새벽기도 가자' 해서 매일 새벽기도를 나가면서 드라마 한 편을 끝냈다"고 털어놨다.

하지만 배우로 순탄하게 활동하면서 잠시 교회와 멀어졌다는 남보라는 "그때는 너무 어리기도 했고 힘들면 저만 생각하게 됐다. 어느 순간 내적으로 공허함이 크게 오더라. 뭘 해도 즐겁지도 않고 우울했다. 그러다 인생의 큰 위기를 한번 더 겪게 됐는데 그때 생각난 게 어릴 때 엄마와 다녔던 새벽 기도였다"며 "그때 새벽 기도를 나가서 '왜 그러셨어요'하면서 원망하는 기도를 많이 했다"고 고백했다.

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이후 쪽방촌 봉사를 시작해 꾸준히 선행을 하고 있는 남보라는 "제가 힘든 시기를 겪고 있을 때였는데 골목에 문장이 하나 눈에 들어왔다. '마음을 비워야 새로운 걸 채울 수 있다'는 문구를 보고 '내 안에 있는 걸 어떻게 비울 수 있을까' 고민했는데 봉사자 분들이 계시더라. 몸을 써서라도 비워야겠다 해서 봉사를 시작했다"고 밝혔다.

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남보라는 여러 방송을 통해 인생에서 가장 힘들었던 시기로 2015년 남동생의 사망을 꼽은 바 있다. 남보라는 2022년 한 유튜브 채널에 출연해 "내 동생이 집에 안 들어와서 실종신고를 하고 휴대폰 위치를 추적했는데 느낌이 싸했다. 아니라고 믿고 싶었는데 그게 맞았다"며 "(감정을) 참았던 거 같다. 꺼내면 너무 힘드니까 일부러 생각을 안 했다. 이 고통이 평생 갈 거 같다 생각하는데 고통에 머물지 않고 잘 이겨내는 게 중요하다"고 털어놔 안타까움을 자아냈다.

wjlee@sportschosun.com