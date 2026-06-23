김민경, 엘리트 집안 공개 "서울대 약대·로스쿨 거쳐, 6년 백수도 마음 편했다" ('라스')

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[스포츠조선 이우주 기자] 출판사 편집자 김민경이 '라디오스타'에 첫 출연해 본업부터 유튜브 활동, 6년 장기 백수 끝에 이뤄낸 운명 같은 취업기까지 공개한다. 회사 유튜브를 통해 얼굴을 알린 그는 '비주류 초대석' 1500석 콘서트 5초 매진, 대기 2만 명이라는 놀라운 인기를 기록한 요즘 가장 핫한 직장인으로, 출판계 아이돌다운 존재감을 예고한다.

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오는 24일 수요일 밤 방송되는 MBC '라디오스타'(기획 최윤정 / 연출 윤혜진, 황윤상, 변다희)는 이지영, 김대호, 경수진, 김민경이 출연하는 '모두가 자신의 소신과 싸우고 있다' 특집으로 꾸며진다.

김민경은 민음사 해외 문학팀 6년 차 편집자로, 번역 계약부터 표지, 마케팅까지 책이 독자에게 닿기까지의 전 과정을 함께하는 본업을 소개한다. 하루 종일 교정지를 보며 오탈자를 잡고 문장을 다듬는 편집자의 일상을 설명한 그는, 회사 유튜브 '민음사TV'와 각종 콘텐츠 출연으로 대중에게 이름을 알린 근황을 전한다.

특히 김민경은 '비주류 초대석'으로 얻은 뜨거운 인기를 언급한다. 그는 취향이 뚜렷한 사람들이 모여 영화, 만화, 책에 대해 자유롭게 이야기하는 콘텐츠가 이렇게 큰 사랑을 받을 줄 몰랐다고 밝힌다. 이어 1500석 규모의 오프라인 콘서트가 5초 만에 매진되고, 대기 인원만 2만 명에 달했다고 전해 스튜디오를 술렁이게 한다.

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김민경의 맞춤 책 추천도 공개된다. 그는 MC들을 위해 직접 책을 골라와 모두의 관심을 받는데, 재테크에 관심 많은 김구라에게 특별(?)한 책을 소개하며 감탄을 유발한다.

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직장인과 콘텐츠 출연자를 병행하는 현실적인 이야기도 이어진다. 김민경은 반차와 연차를 쓰거나 퇴근 후 촬영을 하며 유튜브와 방송 활동을 이어가고 있다고 밝힌다. 그는 "잘 안 풀리면 회사 출근하면 된다"라는 직장인 마인드를 전하며, 본업이 있기 때문에 콘텐츠 활동도 더 편하게 할 수 있다고 설명해 웃음을 안긴다.

김대호를 향한 '흑모델' 발언도 현장을 초토화시킨다. 김민경은 퇴사를 전혀 생각하지 않는다고 강조하며, 프리랜서 선언 후 여러 고민을 털어놓은 김대호를 향해 "퇴사하고 싶을 땐 김대호 아나운서님을 생각한다"라고 말한다. 이어 롤모델의 반대말로 '흑모델'(?)이라는 신조어까지 만들어내며 웃음을 안긴다.

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6년 장기 백수 끝에 민음사에 입사한 운명 같은 취업기도 공개된다. 김민경은 과거 언론고시를 준비하며 수십 번이나 언론사에 지원했지만 최종 탈락을 반복했다고 밝힌다. 이 때문에 '라스' 녹화 날 MBC 사옥에 들어서며 묘한 감정을 느꼈다고.

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가족 이야기도 공개된다. 그는 서울대 약대와 로스쿨을 거친 든든한 빽(?) 덕분에 6년간 마음 편하게 백수 시절을 보냈다고 밝히며 무한한 감사를 전한다. 이에 MC들은 "책 냄새 나는 집안"이라며 감탄을 쏟아낸다.

이어 어렵게 취업했지만, 출판계의 현실을 마주한 김민경은 과거 남자친구와 자신을 비교하며 큰 충격을 받았다고 털어놓는다. 길거리에서 감정이 폭발했던 당시를 회상하며 웃음을 유발할 예정이다.

'텍스트 힙' 노하우도 공개된다. 김민경은 요즘 가장 힙한 패션 소품으로 책을 꼽으며, 책을 멋있게 들고 다니는 방법을 설명한다. 낡은 책, 접힌 귀퉁이, 인덱스, 끝부분을 읽고 있는 듯한 분위기까지 디테일한 노하우를 전하며 편집자다운 독특한 매력을 드러낸다.

편집자에서 출판계 아이돌로 떠오른 김민경의 유쾌한 입담과 직장인 소신 토크는 오는 24일 수요일 밤 10시 30분 방송되는 '라디오스타'에서 확인할 수 있다.

한편, '라디오스타'는 MC들이 어디로 튈지 모르는 촌철살인의 입담으로 게스트들을 무장해제시켜 진짜 이야기를 끄집어내는 독보적 토크쇼로 많은 사랑을 받고 있다.

wjlee@sportschosun.com