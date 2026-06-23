"충격!" 이럴 수가 '최하위' 남아공, 韓 경기 앞두고 자신감 폭발, 타펠로 마세코 "훌륭한 감독과 분석관 있다…걱정 없다"

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[스포츠조선 김가을 기자]남아공의 타펠로 마세코(AEL 리마솔)가 대한민국전 각오를 다졌다.

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휴고 브로스 남아공 월드컵대표팀 감독이 이끄는 남아공은 25일 오전 10시(이하 한국시각) 멕시코의 에스타디오 몬테레이에서 대한민국과 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 최종전을 치른다.

남아공은 첫 경기에서 '홈팀' 멕시코에 0대2로 패했다. 두 번째 경기에선 체코와 1대1로 비겼다. 선제골을 내주고 흔들렸지만, 경기 막판 페널티킥을 얻어내 무승부를 챙겼다. 이로써 남아공은 1무1패(승점 1·골득실 -2)를 기록, 최하위에 머물러 있다.

마지막 상대는 대한민국이다. 한국은 첫 경기에서 체코를 2대1로 잡았고, 두 번째 경기에선 멕시코에 0대1로 석패했다.

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남아공 언론 '더시티즌'은 22일 '마세코가 한국과의 사활을 건 경기에 대비해 만반의 준비를 갖췄다고 밝혔다. 그는 한국과의 중요한 경기에서 반드시 승리해야 한다는 자신감을 드러냈다. 남아공은 현재 승점 1점인 탓에 토너먼트 진출을 위해선 반드시 승리가 필요하다'고 보도했다.

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이 매체에 따르면 마세코는 "훌륭한 감독과 분석관이 있다. 걱정 없다. 그들은 다음 경기(한국전)에 무엇을 해야하는지 알고 있을 것이다. 우리는 그저 실행하기만 하면 된다"며 "(체코전) 무승부는 선수, 코치진의 자신감에 큰 도움이 될 것"이라고 말했다. 그는 체코전 페널티킥 획득에 결정적 역할을 했다.

한편, 남아공은 테보호 모코에나(마멜로디 선다운스)와 템바 즈와네(마멜로디 선다운스)가 출전 정지 징계로 한국전에 나서지 못한다. 다만, 스페펠로 시톨레(CD 톤델라)는 퇴장 징계가 끝나 복귀한다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com