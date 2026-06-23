'30억 빚→반지하' 이훈, 생활고 딛고 17년만 스크린 복귀…'비상계엄 12.3' 캐스팅

사진=스포츠조선DB

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 이훈이 오랜 공백 끝에 스크린으로 돌아온다.

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23일 관련 업계에 따르면 영화 '비상계엄 12.3'(부제 'PM 10시 24분', 감독 박경수)가 주요 출연진 캐스팅을 마무리하고 오는 9월 첫 촬영에 돌입한다. 이번 작품에는 공형진, 이상훈, 심훈기, 이훈, 권세현 등이 출연을 확정했다.

'비상계엄 12.3'은 2024년 12월 3일 발생한 비상계엄 사태를 모티브로 한 정치 드라마 스릴러다. 대한민국 현대사에 충격을 안긴 사건을 소재로, 그날 밤 벌어진 상황과 배경을 영화적 상상력으로 재구성해 그려낼 예정이다.

극 중 공형진은 검찰총장 출신 대통령 '계영' 역을 맡는다. 기존 정치권에 대한 불신 속에 비상계엄이라는 극단적 결정을 내리는 인물이다.

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이훈은 대통령 비서실장 역으로 출연한다. 그는 비상계엄 선포 직전까지 이를 강하게 반대하며 대통령과 정면으로 충돌하는 핵심 인물로 극의 긴장감을 이끌 예정이다.

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이번 작품은 이훈의 오랜만의 영화 복귀작이라는 점에서도 관심을 모은다. 그는 한동안 연기 활동보다 사업과 생계 문제로 더 많은 주목을 받았다.

이훈은 과거 스포츠센터 사업에 뛰어들었다가 실패를 겪으며 약 30억 원 규모의 채무를 떠안았다고 밝힌 바 있다. 이후 반지하 생활과 개인회생 절차를 경험하는 등 힘겨운 시간을 보냈다. 특히 지난 4월 방송에 출연해 "최근 몇 년간 준비하던 작품들이 잇따라 무산됐다"며 "경제적으로도 매우 어려운 상황"이라고 고백해 안타까움을 자아냈다.

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1994년 데뷔한 이훈은 드라마 '서울의 달' 등을 통해 얼굴을 알렸고 탄탄한 몸매로 큰 사랑을 받으며 '원조 몸짱 스타'로도 불렸다.

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한편 '비상계엄 12.3'은 크랭크인을 앞두고 제작비 확보와 대중적 관심 환기를 위한 크라우드 펀딩도 준비 중인 것으로 알려졌다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com