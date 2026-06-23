'김구라 아들' 그리 "엄마 '17억 빚'지고 제주도 도피" 숨겨둔 가족사 고백

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[스포츠조선 정유나 기자] 방송인 김구라의 아들 그리가 어머니의 과거 채무와 관련된 가족사를 언급해 눈길을 끌었다.

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22일 유튜브 채널 '김그리'에는 '흑돼지 잡는 그리 십@세끼'라는 제목의 영상이 올라왔다.

이날 그리는 "제주도에서 맛집을 진짜 100곳은 다녀봤다"고 자신감을 드러냈다. 이에 지인이 이유를 묻자 그리는 제주도와 얽힌 가족사를 꺼내놨다.

그리는 "왜냐면 우리 엄마가 큰 빚을 지고 도피했던 곳이 제주도"라고 말해 모두를 놀라게 했다. 그리는 곧바로 "농담이다"라고 덧붙였지만, 지인은 "진담인거 다 알고 있는데 왜 농담이냐"고 답했다. 그러자 그리는 "진담 90%, 농담 10%"이라고 웃으며 분위기를 풀었다.

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이어 "어쨌든 (엄마가)일도 배우시려고 제주도에 왔었다"며 "그때부터 쌓인 데이터베이스가 있다. 한 10년 정도 됐다"고 설명했다.

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한편 김구라는 과거 전처와 관련된 채무 문제로 17억 원대 빚을 떠안으며 힘든 시기를 보낸 바 있다.

jyn2011@sportschosun.com