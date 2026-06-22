고준희, 예능 출연 후 쏟아진 악플 "노여움 풀어달라..20년째 오해받아"

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 고준희가 예능 출연 당시 받았던 악성 댓글과 말하기 고민을 털어놓으며 스피치 수업에 나섰다.

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22일 고준희의 유튜브 채널에는 '영업중 출현해 말 못해 욕먹은 고준희.. 사실은 말이죠... | 스피치 | 말 잘하는 방법'이라는 제목의 영상이 올라왔다.

이날 고준희는 "예능 울렁증도 있고 말을 잘 못하는 상황들이 있다"며 "그런 부분들을 헤쳐나갈 수 있는 방법을 배우고 싶어서 왔다"고 스피치 학원을 찾은 이유를 밝혔다.

고준희는 평소 자신의 성향에 대해 "낯도 많이 가리고 생각도 많은 편"이라며 "원래 예능 울렁증이 심했다"고 고백했다. 이어 "지금은 오픈 마인드로 예능에 도전하고 있다"고 덧붙였다.

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특히 제작진은 고준희가 최근 출연한 토크쇼를 언급하며 "사람들의 반응이 호불호가 있었다"고 말했고, 이에 고준희는 "저는 매우 만족했는데..그날 내가 약간 작두를 탔다고 생각했다"며 자신의 방송을 되돌아봤다.

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이를 본 스피치 전문가는 고준희의 화법에 대해 "핵심 없이 말이 길어지는 경향이 있다"며 "상대방의 말에 대한 공감 표현과 리액션이 부족해 보일 수 있다"고 분석했다. 또한 방송 화면을 함께 모니터링하며 "개그맨들이 던져준 상황극을 못 받으셨다. 그리고 다들 웃고 있는데 표정이 너무 무표정이다"고 지적했다.

이에 고준희는 "나는 원래 쿨한 사람이 아니다. 가만히 있으면 차갑고 다가가기 어려울 것 같다는 오해를 20년째 듣고 있다"며 억울한 심정을 드러냈다.

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이후 수업을 통해 표정, 공감 표현, 말의 끝맺음, 질문하는 방법 등을 배운 고준희는 "오늘 꼭 필요한 시간이었다"며 "선생님이 말씀해주신 것처럼 피드백도 빨라야 하고 리액션도 더 크게 해야겠다는 생각이 들었다"고 말했다.

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이어 "오해가 있었다면 노여움을 풀어달라"며 "나는 그 상황을 상상하고 있었던 건데 혼자 따로 노는 것처럼 보일 수도 있다는 걸 오늘 처음 알았다. 앞으로 배운 것들을 많이 써먹겠다"고 다짐했다.

jyn2011@sportschosun.com