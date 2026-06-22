'韓 월드컵 스타' 오현규, 또 감독 교체 후 날벼락인가, 빅클럽 이적 시그널인가...베식타스, 깜짝 공격수 영입 예고 "구단 역대 최고 이적료 준비"

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 결승골을 넣은 오현규가 환호하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

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[스포츠조선 이현석 기자]대한민국 월드컵 대표팀 공격수 오현규의 상황을 뒤흔들 수 있는 소식이 등장했다.

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오현규는 2026년 북중미월드컵 참가를 위해 홍명보 감독이 이끄는 대한민국 월드컵대표팀에 합류했다. 지난 2022년 카타르 대회 당시 아쉽게도 예비 선수로서만 동행했던 오현규는 4년의 노력 끝에, 태극마크를 달고 다시 월드컵 무대로 향했다. 유럽 무대에서 성장을 거듭한 오현규는 대표팀 최전방을 책임질 수 있는 선수로 거듭났다.

활약도 선보였다. 지난 12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 인근 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 체코와의 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 1차전에서 후반 교체로 출전해 결승골을 넣으며 2대1 승리를 이끌었다. 오현규는 1차전 홍명보 감독의 승부수였다. 후반 24분 손흥민을 빼고, 투입한 자원. 무조건 득점을 기대한 교체였다. 기대에 부응한 활약, 오현규는 후반 35분 황인범의 크로스를 마무리하며 득점을 터트렸다.

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 결승골을 넣은 오현규가 환호하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

경기 후 오현규는 고열 속에서 분투했음을 밝히기도 했다. 그는 "열이 38도까지 올랐었다"며 "뛸 수 있을까 걱정했다. 원장님, 닥터선생님들이 극진히 보살펴줘서 경기를 뛰고 골을 넣을 수 있었다"고 했다. 이후 오현규는 멕시코전에서도 교체로 출전했으나, 아쉽게 2경기 연속 득점은 불발됐다.

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오현규가 월드컵에서 활약을 이어가고 있는 상황에서 베식타스는 변화의 바람이 불고 있다. 얄츤 감독이 떠난 후 새롭게 부임한 빈센조 이탈리아노 감독 체제에서 새롭게 공격수 영입에 나섰다. 튀르키예의 스포르아레나는 '베식타스는 최근 벤피카와의 협상에서 반겔리스 파블리디스 영입을 위해 3500만 유로를 지불할 준비가 되어 있다고 알려졌다'며 '벤피카는 5000만 유로를 요구하고 있다. 베식타스가 파블리디스에게 벤피카에서 받는 연봉의 거의 두 배에 달하는 금액을 제시했고, 그리스 출신 공격수인 파블리디스는 그 제안이 '매력적'이라고 생각한다. 베식타스가 조건에 맞춘다면 구단 최고 이적료를 경신할 것'이라고 전했다.

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 오현규가 슛팅을 실패하며 아쉬워하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

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파블라디스가 합류한다면, 오현규의 입지가 다시 좁아질 가능성도 있다. 다만 오현규가 베식타스를 떠날 가능성 또한 배제할 수 없다. 튀르키예의 포토스포르는 '오현규가 큰 관심을 모으고 있다'고 했다. 스페인의 도르살은 '오현규가 아틀레티코 마드리드의 영입 후보 명단에 올라 매우 흥미로운 옵션으로 떠오르고 있다'고 밝히기도 했다.

월드컵 활약으로 주가를 올리고 있는 오현규, 이번 월드컵이 선수 경력의 변곡점이 될 수 있을지도 여름 이적시장에서 주목할 부분이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com