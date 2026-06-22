'재혼' 이다은♥윤남기, 사업 얼마나 잘 되기에 "매장 2.5배 확장, 메뉴도 2배 늘려"

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[스포츠조선 정유나 기자] '돌싱글즈2' 이다은의 남편 윤남기가 자신이 운영하는 아이스크림 매장 리뉴얼 현장을 공개했다.

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22일 유튜브 채널 '남다리맥'에는 '24시간이 모자란 두 남매의 아빠'라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에는 윤남기가 일산 벨라시타에 위치한 아이스크림 매장을 확장 공사하는 모습이 담겼다.

윤남기는 "옆자리가 비어서 공간을 확보하게 됐다. 투자를 좀 하려고 한다"며 "기존 위치는 그대로지만 매장이 두 배 커진다. 두 배 커진 만큼 메뉴도 두 배 늘어난다"고 매장을 확장하기로 했다고 설명했다.

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그는 "원래 이 매장에는 커피가 없었다. 그래서 메뉴가 한정적이었다"며 "아이스크림 라떼가 가장 잘 나가는 메뉴인데 이제는 커피 메뉴도 추가할 예정"이라고 밝혔다.

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특히 윤남기는 공사가 시작되자 직접 현장을 찾았다. 그는 "이 매장은 저와 가족들이 많이 왔던 곳이라 정이 많이 든 매장"이라며 "부수고 다시 한다고 생각하니 괜히 아쉽다"고 솔직한 심정을 털어놨다. 이어 "광교 매장과 동일한 콘셉트로 힙하게 꾸밀 예정"이라며 새롭게 바뀔 매장에 대한 기대감을 드러냈다.

공사가 진행된 뒤 다시 현장을 찾은 윤남기는 넓어진 매장을 둘러보며 "기존보다 두 배가 아니라 2.5배 정도 넓어진 것 같다"며 만족감을 나타냈다. 그러면서 "이번에는 굉장히 빠르게 진행하고 있다. 거의 2주 만에 매장 하나를 새로 내는 느낌"이라고 전했다.

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한편 윤남기는 오픈을 앞두고 아내 이다은과 함께 신메뉴 제조 연습에도 나섰다. 이다은은 "오랜만에 카페 아르바이트를 하는 기분이라 떨린다"며 아이스크림을 직접 만들었고, 윤남기 역시 기계를 조작하며 제조에 도전했다.

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하지만 윤남기는 예상과 달리 서툰 모습을 보여 웃음을 자아냈다. 이다은은 아이스크림 모양이 예쁘게 나오지 않자 "대표님이 이래도 되는 거예요?"라고 농담했고, 윤남기는 "나도 당황했다. 기계를 짜본 지 1년 정도 됐다"고 해명했다.

한편 이다은은 윤남기와 2022년 종영한 MBN '돌싱글즈2'에서 만나 실제 연인으로 발전, 재혼했다. 이다은은 딸 리은을 데리고 새출발했고 윤남기와의 사이에서 아들을 낳았다.

jyn2011@sportschosun.com