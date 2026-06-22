선우은숙 며느리, 48kg까지 빠진 야윈 근황 "몸 갉아먹는 것들 정리할 것"

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 선우은숙의 며느리이자 사업가 최선정이 극심한 스트레스로 체중이 급감한 근황을 전하며 솔직한 심경을 털어놨다.

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최선정은 19일 자신의 SNS를 통해 "스트레스를 너무 많이 받았더니 먹는 것도 하나도 소용 없게 몸무게가 48kg까지 내려갔다"며 "그렇게 안 빠지던 2kg이 이런 식으로 빠지니 얼굴이 말이 아니게 됐다"고 밝혔다.

이어 "내 몸을 갉아먹는 모든 것들을 재정비해야 한다"며 건강 관리의 필요성을 절실히 느끼고 있다고 전했다.

또한 그는 최근 사업 운영 과정에서 겪고 있는 어려움도 털어놨다. 최선정은 "잘하고 싶고 부족함 없이 해내고 싶은데 아직 많이 부족해 시행착오를 겪으면서 엎어지고 부딪히니 멍이 좀 든 것"이라고 고백했다.

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그러면서 "무릎 좀 깨지고 나면 언젠가는 해내리라"며 긍정적인 의지를 드러냈다. 이어 "표면적으로 드러나 있는 회사만 해도 어느새 세 개가 됐다. 그런데 뭐 하나 쉬운 게 하나도 없다"고 덧붙이며 사업가로서의 고충을 전했다.

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한편 미스 춘향 출신인 최선정은 지난 2018년 이영하, 선우은숙의 아들인 배우 이상원과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다. 최선정은 뷰티와 건강식품 관련 사업을 운영하고 있다.

jyn2011@sportschosun.com