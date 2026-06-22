"7년 폭언·시부모 돈 먹튀"...'애로부부 개그맨' 전처, 양육비 미지급 추가 폭로 파장

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[스포츠조선 조민정 기자] 과거 '애로부부'를 통해 전 남편과의 갈등을 폭로했던 여성이 SNS에 추가 글을 올리며 다시 한번 관심이 쏠리고 있다.

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22일 해당 여성의 온라인 SNS에는 "2018년 8월 9일 협의이혼"이라는 해시태그와 함께 장문의 글이 게재됐다. 작성자는 "7년을 살고 협의이혼했다"며 "결혼생활 동안 폭언과 폭력에 시달렸고, 전 시부모 역시 반복적으로 돈을 빌려 갔다"고 주장했다. 이어 "계속해서 올려주겠다"며 추가 폭로를 예고했다.

함께 공개된 사진에는 손글씨로 작성한 메모가 담겼다. 메모에는 "13년째 싸우고 있는 한 아이의 엄마입니다" "대한민국 국민으로 살고 있는 한 아이의 엄마입니다" 등의 문구가 적혀 있었다.

특히 작성자는 댓글을 통해 현재까지도 갈등이 이어지고 있다고 주장했다. 그는 한 네티즌이 양육비 문제를 묻자 "13년 만에 찾아와 아이한테 욕을 하더라"며 "너가 뭔데 학원을 다니냐고 했다"고 적었다. 또 다른 댓글에서는 양육비 미지급 문제와 관련해 "운전면허 정지, 출국금지, 감치까지 다 해봤다"고 주장했다. 이어 "15일 감치 처분을 받은 적도 있었지만 결국 합의 과정에서 500만원을 받았다"며 "밀린 양육비를 달라고 했지만 이후에도 지급하지 않았다"고 덧붙였다.

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해당 게시물이 확산되면서 과거 채널A·ENA '애로부부'에서 방송된 이른바 '배드 파더를 공개 수배합니다' 편도 다시 주목받고 있다.

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당시 방송에는 공채 개그맨 출신 전 남편으로부터 폭언과 폭행, 외도 피해를 입은 사연자가 방송됐다. 그는 이혼 후에도 양육비를 제대로 받지 못했다고 주장했다. 방송에서는 전 남편이 사업 성공 후 재산을 숨긴 채 양육비 지급을 회피했다고도 소개된 바 있다.

방송 직후 온라인에서는 특정 개그맨의 실명이 거론되며 논란이 확산됐지만 지목된 당사자는 관련 의혹을 전면 부인했다. 그는 당시 "양육비를 전혀 지급하지 않았다는 것은 사실이 아니다"라며 방송 내용 중 상당 부분이 왜곡됐다고 주장했고 법적 대응 방침도 밝힌 바 있다.

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한편 이번 SNS 게시물 역시 작성자의 주장에 따른 내용이기에 추가로 언급된 폭언·양육비 관련 주장에 대해서는 사실관계가 확인되지 않은 상태다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com