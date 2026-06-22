대성, 허영지와 열애설에 "친한 동료 사이, 사실 아냐"[공식]

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[스포츠조선 김소희 기자]그룹 빅뱅 멤버 대성과 그룹 카라 멤버 허영지의 열애설이 불거진 가운데, 대성 측이 이를 즉각 부인했다.

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대성 소속사 알앤디컴퍼니 관계자는 22일 대성과 허영지의 열애설에 대해 "'집대성' 이후 친해져 함께 마마무 콘서트를 보러간 것"이라며 "친한 동료 사이일 뿐, 열애는 사실이 아니다"라고 선을 그었다.

앞서 이날 SNS와 온라인 커뮤니티에는 두 사람이 마마무 콘서트 현장을 찾은 모습이 담긴 사진과 영상이 잇따라 게재되며 관심을 모았다. 공개된 사진 속 대성과 허영지는 객석에 나란히 앉아 공연을 즐기고 있는 모습으로 포착됐다.

특히 두 사람은 각자 마마무 응원봉을 손에 든 채 얼굴을 가까이 맞대고 무언가를 함께 확인하는 모습으로 시선을 끌었다. 공연에 집중하면서도 자연스럽게 대화를 나누는 듯한 장면이 포착되며, 편안한 친분이 느껴졌다는 반응이 이어졌다.

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사진과 영상이 확산되자 팬들 사이에서는 두 사람의 친숙한 분위기에 주목하며 다양한 반응이 나왔다. 일부 팬들은 과거 방송에서 태양이 대성과 허영지가 잘 어울린다고 언급했던 일화를 다시 꺼내며 열애설을 제기하기도 했다. 다만 현장에는 대성과 허영지 외에도 그룹 오마이걸 효정도 함께 자리한 것으로 알려지며, 일부 장면만 부각되면서 오해가 확산된 것으로 보인다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com