대성·허영지, 단둘이 핑크빛 데이트했나..자연스러운 밀착 포즈 ‘포착’

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[스포츠조선 박아람 기자] 그룹 빅뱅 멤버 대성과 카라 멤버 허영지의 콘서트 관람 모습이 화제를 모으고 있다.

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최근 SNS와 온라인 커뮤니티에는 두 사람이 '마마무' 콘서트 현장을 찾은 모습이 담긴 사진이 잇따라 게재됐다. 공개된 사진 속 대성과 허영지는 객석에 나란히 앉아 공연을 즐기고 있는 모습이다.

특히 두 사람은 각자 마마무 응원봉을 손에 든 채 얼굴을 가까이 맞대고 무언가를 함께 확인하는 모습으로 시선을 사로잡았다. 공연에 집중하면서도 자연스럽게 이야기를 나누는 듯한 모습에서 편안한 친분이 느껴졌다는 반응이 이어졌다.

사진이 확산되자 팬들은 두 사람의 친숙한 분위기에 주목했다. 일부 팬들은 과거 태양이 방송에서 대성과 허영지가 잘 어울린다고 언급했던 일화를 다시 꺼내며 다양한 반응을 보이기도 했다.

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온라인에서는 "생각보다 친해 보인다", "의외의 조합인데 보기 좋다", "훈훈한 분위기다" 등의 반응이 이어지며 관심이 쏠렸다.

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다만 현재까지 대성과 허영지의 관계와 관련해 알려진 것은 연예계 선후배이자 친한 동료라는 점뿐이다. 두 사람은 평소에도 좋은 관계를 유지해 온 것으로 알려졌다.다

tokkig@sportschosun.com