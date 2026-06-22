심수창, 이혼 1년 만 재혼 결심 "애 갖고싶어, 전처도 응원"(사랑꾼)

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[스포츠조선 김소희 기자]야구선수 출신 방송인 심수창이 이혼 1년 만에 새 장가 결심을 한다.

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22일(월) 방송될 TV CHOSUN 극사실주의 다큐 예능 '조선의 사랑꾼' 선공개 영상에서는 지난해 이혼한 야구선수 출신 방송인 심수창이 양상국의 '6등급 클럽' 오디션에 찾아온다. 양상국은 "아픔이 있으신데...방송을 통해 다시 사랑을 꿈꾸면서 결혼하는 모습이 방송에 나가도 되겠느냐"고 조심스럽게 질문했다. 이에 심수창은 "전 아내에게 연락했다. 전 아내가 잘됐으면 좋겠다 하더라"라고 털어 놓았다. 오디션을 지켜보던 김국진은 "응원한다는 것 보면, 잘 헤어진 것"이라며 이혼이라는 아픔에도 성숙한 관계에 감탄했다.

이어 심수창은 "원래는 아이를 빨리 갖고 싶었다. 자녀가 없기 때문에...후배의 아들이 이번에 지명받아 프로에 가는 걸 보면, 더욱 빨리 새로운 사랑을 하고 싶다"고 솔직한 희망 사항을 전했다. 스튜디오에서 이를 지켜보던 황보라 역시 "아, 절실하다"며 공감했다.

또한 심수창은 7년 간의 결혼 생활이 끝난 뒤, 돌싱이 된 자신의 현실적인 주거 상황도 낱낱이 공개했다. 그는 "자가가 있었는데, 이혼하며 많은 걸 내려놓고 월세로 새 인생을 시작했다"며 "조그만 오피스텔에서 다시 시작하고 있다"고 덧붙였다.

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한편, '결혼에 진심'인 양상국은 결혼 정보 회사에서 '6등급'이라는 씁쓸한 판정을 받은 것을 전환점으로 삼았다. 그는 자신과 비슷한 처지에 놓인 남성들을 한데 모아 적극적인 결혼 인연 찾기에 나설 '6등급 클럽' 결성을 선언하고 멤버 모집에 박차를 가하고 있다. 과연 양상국의 '6등급 클럽'에 합류할 개성 넘치는 멤버들은 누구일지, 그리고 이들이 펼쳐나갈 앞으로의 행보에 귀추가 주목된다.

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양상국과 결혼 활동을 함께할 '6등급 클럽' 멤버들의 정체는 극사실주의 다큐 예능 TV CHOSUN '조선의 사랑꾼'에서 6월 22일(월) 오후 10시에 공개된다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com