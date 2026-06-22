[속보]미쳤다! 케빈 피나의 환상 프리킥, 카보베르데 월드컵 역사상 첫 골!...카보베르데, 우루과이에 1-0 리드

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[스포츠조선 박찬준 기자]카보베르데가 역사적인 월드컵 첫 골을 넣었다.

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카보베르데는 22일 오전 7시(이하 한국시각) 미국 마이애미 스타디움에서 우루과이와 2026년 북중미월드컵 조별리그 H조 2차전을 치르고 있다. 카보베르데는 1차전에서 대이변을 썼다. 강력한 우승후보인 '무적함대' 스페인과 0대0으로 비겼다. 선방쇼를 펼친 보지냐 골키퍼는 단숨에 스타로 떠올랐다.

2차전 상대는 남미의 강호 우루과이, 우루과이는 사우디 아라비아와의 1차전에서 1대1로 비기며, 반드시 1승이 필요했다.

우루과이는 4-2-3-1 카드를 꺼냈다. 페데리코 비냐스가 원톱에 섰고, 2선에는 페데리코 발베르데를 축으로 아구스틴 카노비오와 막시 아라우호가 좌우에 포진했다. 중원은 마누엘 우가르테와 로드리고 벤탄쿠르가 꾸렸다. 포백은 마누엘 사나브리아-마티아스 올리베라-세바스티안 카세레스-기예르모 바렐라가 구성했다. 골문은 페르난도 무슬레라가 지켰다.

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카보베르데는 4-1-4-1로 맞섰다. 질송 벤시몰이 최전방에 자리했다. 2선에는 개리 호드리게스, 자미로 몬테이로, 라이언 멘데스, 텔모 아르칸주가 포진했다. 수비형 미드필더는 케빈 피나가 섰다. 포백은 시드니 카브랄, 디네이 보르제스, 피코 로페스, 스티븐 모레이라가 꾸렸다. 보지냐가 골키퍼 장갑을 꼈다.

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초반부터 우루과이가 카보베르데를 강하게 밀어붙였다. 과감한 전방압박으로 상대 빌드업을 방해했다. 위기를 넘긴 카보베르데가 역습에 나섰다. 21분 카보베르데가 선제골을 넣었다. 카브랄이 오른쪽부터 폭발적인 스피드로 돌파했다. 중앙에서 벤탄쿠르에 걸려 넘어졌다. 먼거리서 얻은 프리킥 기회, 피나가 강력한 오른발 슈팅을 때렸고, 이는 그대로 벽을 통과하며 우루과이 골망을 흔들었다. 카보베르데가 리드를 잡았다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com