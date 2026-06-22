'슬의생' 김대명 맞아? '입금 후' 살 확 빠졌다...딴사람 된 얼굴 "받은 돈 있어서" (냉부)

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 김대명이 한층 홀쭉해진 근황을 공개하며 배역을 위한 남다른 자기관리 비결을 전했다.

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21일 방송된 JTBC '냉장고를 부탁해'에는 KBS 2TV 새 토일드라마 '결혼의 완성'에 출연하는 배우 남궁민과 김대명이 게스트로 출연했다.

이날 스튜디오에 등장한 김대명은 이전보다 눈에 띄게 살이 빠진 모습으로 출연진들의 시선을 사로잡았다.

드라마 '미생', '슬기로운 의사생활' 등을 통해 친근하고 푸근한 이미지로 사랑받아온 만큼 달라진 비주얼에 놀라움이 이어졌다.

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출연진들은 "홀쭉해졌다", "살이 되게 많이 빠졌다"며 김대명의 변화를 언급했고, 김대명은 담담하게 이유를 설명했다.

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그는 "맡은 역할에 따라서 살을 찌우기도 하고 빼기도 한다"며 작품과 캐릭터에 맞춰 체중을 조절한다고 밝혔다. 배역을 위해 체중 증감도 마다하지 않는 프로다운 면모가 감탄을 자아냈다.

이를 들은 김성주는 "김대명 씨도 그렇게 하시는구나"라며 놀라워했고, 김대명은 "받은 돈이 있어가지고"라고 재치 있게 답해 현장을 웃음바다로 만들었다.

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이어 안정환은 "보통 kg당 가격을 책정하냐"고 농담을 던졌고, 김대명은 "시가다"라고 능청스럽게 받아치며 예능감까지 뽐냈다.

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한편 김대명은 '미생', '슬기로운 의사생활', '돌풍' 등 다양한 작품에서 탄탄한 연기력을 인정받아왔다.

최근에는 KBS 2TV 새 토일드라마 '결혼의 완성' 출연 소식을 알리며 시청자들과의 만남을 앞두고 있다.

shyun@sportschosun.com