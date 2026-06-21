랄랄, 2세 딸 사고에 눈물 "살점 튀어나오고 근육층 보일 정도..아랫니 2개도 빠져"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 유튜버 랄랄이 딸 서빈이의 사고 소식을 전하며 가슴 아팠던 당시를 떠올렸다.

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21일 랄랄의 유튜브 채널에는 '서빈이가 다쳤어요'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 랄랄은 지난 6월 초 딸 서빈이가 크게 다쳐 수술까지 받았던 일을 털어놨다. 그는 "서빈이가 캐리어에 자꾸 올라가겠다고 하더니 주차장에서 결국 (중심을 잃고) 넘어졌다"고 설명했다.

이어 "턱이 찍혀서 3cm 정도 찢어지고 아랫니 2개도 아예 빠졌다"며 "응급실은 못 받아준다고 해서 구급차 타고 바로 성형외과로 갔다"고 아찔했던 순간을 전했다.

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랄랄은 "살점이 밖으로 튀어나오고 근육층도 보였다. 아프니까 애가 가만히 안 있어서 붙잡고 눈물만 미친 듯이 났다"며 당시를 떠올렸다.

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그는 "영구치가 손상된 걸 수도 있어서 되게 늦게 나거나 안 날 수도 있다고 말씀하셔서 인스타에 올렸더니 비슷한 경험이 있는 많은 어머니들이 '영구치 늦게라도 올라온다', '영구치가 비뚤게 나더라도 올라오니까 교정하면 된다'고 말씀해 주셔서 진짜 다행이라고 생각했다"며 안도했다.

어린 시절 자신 역시 아랫니 2개가 부러져 레진 치료를 받았다는 랄랄은 "그것까지 닮았는지 너무 속상하다. 그 힘든 과정을 내 아이가 똑같이 해야 된다고 생각하니까 뭐라 이루 말할 수 없다"고 털어놨다.

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이후 랄랄은 서빈이와 함께 실밥 제거를 위해 병원을 찾았다. 다행히 흉터가 크게 남지 않을 것이라는 진단을 받은 그는 "지금은 많이 아물었고 턱 밑이라서 흉터도 많이 안 남을 거 같다. 이도 웬만해서는 다시 난다고 하니까 너무 다행이다. 조금 일찍 (이가) 빠졌다고 생각하고 최대한 긍정적으로 생각해 보려고 한다"고 말했다.