소지섭, ♥조은정과 결혼 후 변화 인정 "예전보다 많이 편해져"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 소지섭이 결혼 후 한층 편안해진 근황을 전했다.

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21일 유튜브 채널 '요정재형'에는 '괜찮으니까.. 저 토크 길어지면 옆구리 좀 찔러주세요 ㅠㅠ'라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상에는 오는 26일 첫 방송되는 SBS 금토드라마 '김부장'의 배우 소지섭, 최대훈 윤경호가 출연했다.

이날 윤경호는 연극 무대에서 활동하던 시절을 떠올리며 "공연이 끝나고 나면 허해서 못 갔다. 관객들로 인해서 채워진 열기가 공연이 끝나고 나면 다시 일반 생활로 돌아가기에는 도파민이 너무 올라서 (헛헛했다)"라고 털어놨다.

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이에 소지섭은 "연기만 하고 와도 그러지 않냐. 나는 집에 들어가면 아무리 피곤해도 일단 멍한 시간이 무조건 필요하다"고 공감했다.

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이를 들은 정재형은 "물론 (공연과 매체는) 다르지만 지섭이 같은 경우는 내가 연기한 모든 것들이 계속 노출되니까 더 몸을 사리는 게 있었냐"고 물었다.

소지섭은 "그래도 예전보다는 많이 편해졌다"면서도 "데뷔하고 주인공을 하게 되면서 어깨가 무거워졌다"고 말했다.

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이어 "사람들이 날 만나고 인터뷰하면 되게 불편해하는 게 느껴졌다"며 "나는 내 작품을 홍보하거나 내가 관련된 일을 이야기해야 되는데 그게 (불편함) 느껴지는 순간 나도 조금 변하긴 했다"고 털어놨다.

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그러면서 "내가 이 작품을 책임지고 나가서 무언가 해야 되는데 그냥 내 성격대로만 하면 안 되겠다고 생각했다"며 "그래서 이제는 편한 것처럼 비추어지지만 노력하고 있는 거다"라고 솔직하게 밝혔다.

정재형이 "결혼 후에는 더 편해진 부분도 있지 않냐"고 묻자, 소지섭은 "그럴 수도 있다"고 답하며 미소를 지었다.

한편 소지섭은 2020년 17세 연하의 아나운서 출신 조은정과 결혼했다.