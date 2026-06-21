'세븐♥' 이다해, 임산부 배지 들고 한국·일본 여행..."작은 배려 큰 힘 됐다"

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[스포츠조선 정안지 기자]임신 중인 배우 이다해가 여행 중 받은 따뜻한 배려에 감사한 마음을 전했다.

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21일 이다해는 자신의 SNS를 통해 "작은 내려가 큰 힘이 되어준 여행"이라는 글과 함께 사진을 게재했다.

사진 속에는 이다해가 여행 중 사용한 임산부 배지가 담겨 있다. 분홍색 원형 배지에는 '임산부 먼저'라는 문구와 함께 임산부를 상징하는 캐릭터가 그려져 있으며, 일본에서 사용하는 임산부 배려 배지도 함께 공개됐다.

현재 임신 중인 이다해는 두 나라에서 받은 배려에 감사한 마음을 드러냈다. 그는 "한국에서도, 일본에서도 덕분에 더 편안하고 여유롭게 다녀올 수 있었다"라고 환하게 웃었다.

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특히 이다해는 "작은 배려가 큰 힘이 되어준 여행"이라고 덧붙이며 임산부를 향한 사회적 배려의 중요성을 다시 한번 강조했다.

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앞서 지난 5월 이다해는 "From two to three. Our little miracle is on the way(둘에서 셋으로. 우리의 작은 기적이 찾아오고 있다)"라는 함께 임신 소식을 직접 알렸다. 이어 세븐과 함께 '엄마', '아빠'라고 적힌 모자를 쓴 채 초음파 사진과 아기 신발을 든 채 환하게 웃는 모습을 공개해 큰 화제를 모았다.

한편 이다해는 가수 세븐은 약 8년 열애 끝에 지난 2023년 5월 결혼식을 올렸다. 최근 결혼 3년 만에 임신 소식을 전하며 많은 축하를 받았다.

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anjee85@sportschosun.com