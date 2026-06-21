"초대박!" '죽음의 조' 일본 미쳤다, F조 1위 보인다…'감독 교체 승부수' 튀니지에 2-0 리드 중(전반 종료)

사진=REUTERS 연합뉴스

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[몬테레이(멕시코)=스포츠조선 김가을 기자]일본이 '죽음의 조' 탈출을 눈앞에 두고 있다.

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모리야스 하지메 일본 월드컵대표팀 감독이 이끄는 일본이 21일 오후 1시(이하 한국시각) 멕시코의 에스타디오 몬테레이에서 튀니지와 2026년 북중미월드컵 조별리그 F조 2차전을 치르고 있다. 전반을 2-0으로 앞선 채 마쳤다.

운명이 걸린 한 판이다. 이날 경기 전까지 네덜란드(승점 4·골득실 +4)-스웨덴(승점 3·골득실 0)-일본(승점 1·골득실 0)-튀니지(승점 0·골득실 -4) 순으로 자리를 잡았다. 네덜란드가 두 번째 경기에서 스웨덴을 5대1로 제압하며 순위가 크게 요동쳤다. 일본은 튀니지전 승리는 물론이고 대량 득점이 필요한 상황이 됐다.

변수가 있었다. 일본은 네덜란드와의 첫 경기에서 '공격의 중심' 구보 다케후사를 부상으로 잃었다. 외적으로는 튀니지의 사령탑이 바뀌는 일이 벌어졌다. 튀니지는 스웨덴과의 1차전에서 1대5로 완패하자 사브리 라무쉬 감독을 전격 경질하고, 같은 프랑스 출신인 에르베 레나르 감독을 후임으로 선임하는 승부수를 띄웠다.

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일본은 3-4-2-1 전술을 활용했다. 우에다 아야세가 최전방 공격수로 나섰다. 다나카 아오와 이토 준야가 양쪽 날개를 맡았다. 중원엔 나카무라 게이토, 가마다 다이치, 사노 가이슈, 도안 리츠가 자리했다. 스리백엔 이토 히로키, 이타쿠라 고, 도미야스 다케히로가 위치했다. 골문은 스즈키 자이온이 지켰다.

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튀니지도 3-4-2-1 포메이션을 들고 나왔다. 아니스 벤 슬리마네를 중심으로 세바스티안 토우넥티, 엘리아스 사드가 공격에 앞장섰다. 허리는 알리 압디, 한니발 메브리, 엘리에스 스키리, 얀 발레리가 위치했다. 수비는 딜런 브론, 몬타사르 탈비, 오마르 레킥이 담당했다. 골키퍼 장갑은 아이멘 다흐멘이 착용했다.

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일본이 경기 초반부터 적극적으로 공격에 나섰다. 불과 4분 만에 선제골을 기록했다. 왼쪽에서 나카무라가 가운데로 꽂아준 공을 가마다가 득점으로 완성했다. 가마다는 이번 대회 두 경기 연속 골을 기록했다. 기세를 올린 일본은 더욱 매섭게 상대를 몰아 붙였다. 일본은 전반 10분 세트피스 상황에서 우에다의 슈팅이 튀니지의 골문을 연 것처럼 보였다. 하지만 상대 골키퍼의 선방에 막혔다. 골라인을 넘기지 못했다.

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일본은 하이드레이션 브레이크 직후 추가골을 넣었다. 우에다가 기어코 '골 맛'을 봤다. 그는 역습 상황에서 아타쿠라가 건넨 공을 강력한 중거리슛으로 상대 골망을 뚫었다. 상대 수비의 템포를 한 박자 잡아내는 센스를 발휘해 득점을 완성했다. 일본은 공격의 강도를 늦추지 않았다. 튀니지는 일본의 공격을 막아내기 급급했다. 전반은 일본이 2-0으로 앞선 채 막을 내렸다.

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몬테레이(멕시코)=김가을 기자 epi17@sportschosun.com