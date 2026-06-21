"양현준 엄청 실례야!" 맞은 건 한국 선수인데, 일본이 왜 훈계하나..."韓 선수 행동 해외에서 파문"

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 양현준이 가야르도와 공을 다투다 넘어지고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

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[스포츠조선 이현석 기자]한국 선수가 파울을 당한 장면에 도리어 일본이 열을 냈다.

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홍명보 감독이 이끄는 대한민국 월드컵대표팀은 19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 인근 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 멕시코와 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 2차전에서 0대1로 패배했다.

1차전 체코를 상대로 2대1로 승리했던 한국은 이번 2차전에서 승리한다면 32강 진출을 확정할 수 있는 상황, 그렇기에 '개최국' 멕시코를 상대로 총력전에 나섰다. 1차전에서 단 한자리만을 바꾼 베스트 라인업을 기용하며 승리를 위한 의지를 내비쳤다. 다만 후반 5분 아쉬운 실점을 허용했고, 한 골의 격차를 극복하지 못하며 패배를 기록했다.

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 양현준이 가야르도와 공을 다투다 넘어진 후 심판에게 어필하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

양현준은 이날 후반 26분 그라운드에 투입됐다. 설영우, 김문환이 빠지고, 엄지성과 함께 양쪽 측면을 책임졌다. 투입 직후 상황이 발생했다. 헤수스 가야르도와의 경합 과정, 양현준은 몸이 뒤엉켜 쓰러지며 상대 스터드에 가슴부위를 맞는 듯한 장면이 나왔다. 곧바로 양현준은 가슴을 감싸 쥐고, 그라운드에 쓰러졌다. 가야르도가 다가와서 손을 내밀었지만, 양현준은 손을 잡지 않고, 직접 일어섰다.

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이에 대해 일본 언론이 뜻밖의 반응을 보였다. 일본의 더앤서는 20일 '월드컵에서 한국 선수의 행동이 물의를 빚었다. 상대 감독도 좌절했다'고 보도했다.

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 양현준이 가야르도와 공을 다투다 넘어진 후 일으켜 세우려는 그의 손을 뿌리치고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

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더앤서는 '한국 선수가 멕시코전에서 취한 행동이 파문을 일으켰다. 양현준은 가야르도와 충돌 후 가슴을 잡고 쓰러졌다. 가야르도가 양현준에게 다가와 손을 뻗었다. 선의의 행동에 양현준은 손을 잡으려 했지만, 가야르도의 얼굴을 보고 이를 거부하고 자력으로 일어섰다. 하비에르 아기레 감독은 빨리 일으켜 세우라는 반응을 보였고, 해외에서 이 장면이 퍼지며 다양한 목소리가 나왔다'고 했다.

일본 언론에 따르면 일부 해외 팬들이 '스포츠맨십이 없다', '실례다', '이상한 행동이다'고 지적했다고 알려졌다. 다만 양현준으로서는 상대 발에 가슴을 차일 뻔한 상황에서 무조건 상대 선의를 받아들이기도 쉽지 않을 것이 사실이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com