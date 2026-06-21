배우가 아니라고?..심혜진 꽃미남 친조카, '사랑꾼' 등장 "눈에 띄는 조각 외모"

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 심혜진의 조카 심재원이 등장, 훈훈한 비주얼로 시선을 사로잡는다.

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22일(월) 방송될 TV CHOSUN 극사실주의 다큐 예능 '조선의 사랑꾼' 선공개 영상에서는 결혼 정보 회사에서 '6등급'으로 판정받은 개그맨 양상국이, 6등급 동료들로 이뤄진 결혼 진심남들의 모임인 '6등급 클럽' 멤버를 선발하기 위해 본격적인 오디션을 시작한다.

오디션장에 남성적인 매력이 물씬 풍기는 훤칠한 미남이 등장하자, 양상국은 "벌써 불편하다"라며 순식간에 정색해 웃음을 자아냈다. 그러면서 그는 "이분은 제가 내일 결혼시킬 수도 있다"라며 "본인이 생각하기에도 잘생기지 않았냐"고 돌직구를 던졌다. 이에 6등급 클럽 신청자 심재원은 "그 정도는 아니다"라며 겸손하게 고개를 저었다. 그러자 양상국은 "제 얼굴로 살겠냐, 아니면 본인 얼굴로 살겠냐"면서 짓궂은 압박 면접(?)을 이어갔다. 심재원은 "제가 그런 걸 바꾸고 이럴 수 있는 건 아니다"라며 능숙하게 질문을 회피해 만만치 않은 면접 내공을 뽐냈다.

면접 중 신청자 심재원의 놀라운 가족 관계가 드러났다. 심재원은 "심혜진 이모가 제 엄마의 동생이다"라며, 지난 방송에서 심현섭의 '결혼 추진 위원회' 1대 후원회장으로 맹활약했던 배우 심혜진의 친조카라고 밝혔다. 1등급은 아니어도 '결혼 골인'에는 진심인 남성들의 모임 '6등급 클럽'에 당당히 출사표를 던진 '외모 1등급' 심재원의 진짜 사연은, 본 방송에서 공개된다.

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'심 고모' 심혜진의 훈훈한 조카 심재원의 '6등급 클럽' 면접 최종 결과는 극사실주의 다큐 예능 TV CHOSUN '조선의 사랑꾼'에서 6월 22일(월) 오후 10시에 공개된다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com