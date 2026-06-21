조혜련, 재혼 후 대박…대학로 극장 샀다 "연극 편하게 하고 싶어 인수" ('핑계고')

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[스포츠조선 이우주 기자] '핑계고' 조혜련이 극장을 인수했다고 밝혔다.

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20일 유튜브 콘텐츠 '핑계고'에서는 '누나들은 핑계고'라는 제목의 영상이 게재, 개그우먼 이경실, 조혜련, 김지선이 게스트로 출연했다.

김지선은 '세바퀴' 시절 자신을 이끌어줬던 이경실에게 고마운 마음을 전했다. 이에 유재석은 "경실 누나가 희극인 업계에서는 후배에 대한 사랑이, 동료들에 대한 사랑이 넘치는 분인데 이게 많이 안 알려졌다"고 밝혔고 지석진 역시 "개그가 셀 때도 있어서 '센 사람 아닐까?' 하는데 세상 여린 사람"이라 밝혔다.

조혜련은 "이 언니를 보니까 '사랑해 엄마'를 하면 너무 좋을 거 같더라. 우리가 늘 선택 받아야 하는 직업이지 않냐. 나는 내가 결심했다. 계속 공급을 하자. 그러면 수요가 있을 것이다. 그래서 '고장난 타임머신'도 하고 '빠나나날라'도 하고 '사랑해 엄마'도 하고 극장도 갖게 됐다"고 밝혔다.

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유재석은 "극장도 갖게 됐다. 극장을 누나가 인수했다"고 밝혔고 이경실은 "그래서 지금 이렇게 연극을 많이 하게 된 것"이라 밝혔다. 지석진 역시 "편하게 연극하고 싶다더라"라고 밝혔다.

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이경실은 "혜련이가 정말 연출을 잘한다. 나 같은 경우는 누구 연기를 가르칠 때 될 거 같은데 안 되면 인간인지라 짜증이 난다. 얘는 짜증을 안 낸다. 더 대단한 게 그렇게 연출하고 목이 얼마나 아프냐. 그리고 또 다른 연극 공연을 한다"고 조혜련의 열정에 감탄했다.

전국에서 공연하는 '사랑해 엄마'의 바쁜 스케줄에 유재석은 "누나가 사업가네"라고 깜짝 놀랐다. 이에 이경실은 "얘가 그런 관리는 못한다. 그런 건 남편이 다 한다"고 밝혔다.

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김지선은 "(조혜련 남편이) 나보고 '6월 며칟날 시간 돼?' 해서 안 된다 하니까 엄마가 다 지방에 가있어서 나만 남았다더라. 제가 그날 6시에 행사가 있어서 4시에 공연이 끝나면 메이크업을 못 지워서 못 간다고 했다. 그러니까 분장차를 보내줬다"고 밝혀 웃음을 안겼다.

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wjlee@sportschosun.com