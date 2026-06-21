정형돈, '무도' 제작진에 서운함 고백 "부상에도 병원 안 보내, 진짜 나빴다" ('하와수')

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[스포츠조선 이우주 기자] '하와수' 정형돈이 '무한도전' 제작진에 서운했던 일화를 고백했다.

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20일 유튜브 채널 '하와수'에서는 '셋만 모여도 무도다…명수와 준하를 찾아온 미존개오 정형돈!(1부)'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

박명수는 "'무한도전'을 15년 이상 하면서 싸운 적이 없다"는 폭탄발언으로 스튜디오를 뒤집었다.정준하는 "왜 없냐. 바지 내려서 죽여버리려다가 참았다"고 박명수가 관중들 앞에서 정준하의 바지를 내린 사건을 언급했다. 정형돈은 "나 같았으면 촬영 못 이어갔다 그런 거 보면 진짜 대인배다. 대인배와 소인배를 양극성 장애처럼 왔다 갔다 한다"고 밝혀 웃음을 안겼다.

박명수는 "예전에 에어로빅할 때 CD 집어 던진 적이 있다"며 "그때 육아하느라 너무 힘들었다. 끝난 줄 알고 빨리 가서 케어해야 되는데 기다리라 하더니 30분 내내 콜을 안 주더라. 왜 다 놀고 있냐. 빨리 찍어주면 되는데. 그래서 내가 CD를 집어 던졌다"고 털어놨다.

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박명수는 "던지고 나서 너무 미안하더라. 다음주에 재석이랑 애들한테 사과했다"고 했지만 정형돈과 정준하는 "난 사과 받아본 적이 없다"고 밝혀 웃음을 안겼다.

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그런가하면 정형돈은 "나랑 일본에서 봅슬레이 했을 때도 (싸웠다)"라며 박명수와의 불화를 언급했다. 정형돈은 "처음에 왜 화났냐면 다들 이동할 때 내가 안 탔는데 내가 없는지 모르고 다 출발했다"며 "내가 브레이크맨이었다. (허리부상으로) 병원에 가서 검사를 했는데 1,2번 인대가 늘어난 사람은 처음 본다더라. 그때 내가 화났던 건 그거였다. 전진도 똑같은 곳을 다쳐서 진이는 병원에 보냈다. 근데 나는 안 보냈다. (그 와중에) 형이 '저 XX 쇼하네. 안 타려고' 이런 거다. 방송에서 편집됐지만 나 너무 화가 났다"고 서운함을 토로했다. 정준하 역시 "형돈이가 그렇게 화난 모습은 처음 봤다"고 밝혔다.

이에 박명수는 "그때도 나도 말은 그렇게 했지만 몸이 너무 힘들었다. 멀쩡한 정신엔 그렇게 얘기 못했을 거다. 미안하다"고 사과했고 정형돈은 "솔직히 말하면 형이 마지막에 결정타를 날린 거지 그전에는 제작진한테 화나 있었다. 진짜 나빴다"고 토로했다.

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wjlee@sportschosun.com