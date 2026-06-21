빽가, 삼성전자 수익 터졌는데…"백씨라 100주만 사" 뒤늦은 탄식

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[스포츠조선 조민정 기자] 코요태 빽가가 삼성전자 주식으로 짭짤한 수익을 거둔 사연을 공개했다.

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20일 방송된 MBN '속풀이쇼 동치미'에서는 '피 같은 돈 내가 지킨다'를 주제로 전원주, 현영, 빽가, 김경필 등이 출연해 자신만의 재테크 경험담을 털어놨다.

이날 빽가는 최근 주식 투자로 예상치 못한 수익을 거뒀다고 밝혀 이목을 집중시켰다. 빽가는 "약 1년 전 매니저의 추천으로 삼성전자 주식을 매수했다"고 운을 뗐다. 이어 "내 이름이 빽가라서 100주를 샀다"며 특유의 유쾌한 이유를 공개해 웃음을 자아냈다.

당시 삼성전자 주가는 8만~9만 원대였다고. 빽가는 "사놓고는 그냥 잊고 지냈다"며 "최근 삼성전자 관련 이슈가 많길래 오랜만에 주식 계좌를 열어봤는데 깜짝 놀랐다"고 말했다. 예상보다 큰 수익이 발생한 것을 확인한 빽가는 놀라움을 감추지 못했고, 스튜디오 출연진들의 부러움도 한몸에 받았다.

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특히 빽가는 자신에게 주식을 추천해준 매니저에 대한 고마움도 전했다. 그는 "아직도 그 매니저와 함께 일하고 있다"고 밝혀 훈훈함을 더했다. 이어 "내 성이 백 씨라 아쉽다"며 "천 씨였으면 1000주를 샀을 텐데"라고 너스레를 떨어 현장을 웃음바다로 만들었다.

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한편 이날 방송에서는 '연예계 대표 짠순이' 전원주가 대기실 불까지 직접 끄고 다니는 절약 습관을 공개했고, 현영은 재테크 서적 인세 수입이 1억 원에 달한다고 밝혀 화제를 모았다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com