“도둑 조심하세요” 나나, 트로피 들고 기습 발언..시상식장 발칵 뒤집은 한마디 ‘폭소’

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[스포츠조선 박아람 기자] 그룹 애프터스쿨 출신 배우 나나가 시상식 무대에서 최근 자신이 겪은 강도 피해를 떠올리게 하는 재치 있는 수상 소감으로 눈길을 끌었다.

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나나는 지난 20일 부산 영화의전당 루프씨어터에서 개최된 '2026 코리아국제스트리밍페스티벌 글로벌 OTT 어워즈'에 참석해 드라마 '클라이맥스'로 여자 조연상을 수상했다.

이날 나나는 '레이디 두아'의 이이담, '제약: 우리 사이의 악마'의 차이원징, '매일, 휴일'의 모리 나나 등 쟁쟁한 후보들을 제치고 수상의 영예를 안으며 작품 속 활약을 인정받았다.

트로피를 받은 나나는 "이렇게 좋은 날씨에 좋은 공간에서, 글로벌 OTT 어워즈에서 큰 상을 주셔서 너무 감사하다"며 "이 상은 감독님 덕분에 제가 받은 상이다. 저는 앞으로도 계속 연기를 할 거다. 진정성 있는 연기로 많은 분들께 좋은 영향을 전할 수 있는 배우가 되겠다"고 말했다.

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차분하게 소감을 이어가던 그는 마지막 인사에서 예상치 못한 한마디를 남겼다. 나나는 "항상 건강하시고요, 도둑 조심하시고, 행복하시길 바란다"고 말해 현장 관객들의 웃음과 박수를 자아냈다.

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해당 발언은 지난해 발생한 자택 침입 사건을 떠올리게 하며 더욱 주목받았다.

나나는 지난해 11월 경기 구리시에 위치한 자택에서 괴한의 침입으로 위협을 받는 피해를 입었다. 당시 피고인은 흉기를 소지한 채 주거지에 침입해 나나와 모친을 협박하고 금품을 요구한 혐의로 기소됐다.

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검찰은 결심공판에서 징역 10년을 구형했지만, 법원은 1심에서 징역 7년을 선고했다. 이후 검찰과 피고인 측 모두 판결에 불복해 항소하면서 사건은 2심으로 이어지게 됐다.

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한편 나나는 최근 다양한 작품 활동을 통해 배우로서 입지를 넓혀가며 활발한 행보를 이어가고 있다.

tokkig@sportschosun.com