최여진♥김재욱, 핫핑크 3층 신혼집 최초공개.."아직도 안믿겨, 너무 예쁘다"(동상이몽)

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[스포츠조선 김소희 기자]배우 최여진이 남편 김재욱과 함께 꾸민 럭셔리 신혼집을 처음으로 공개한다.

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21일 SBS 예능 '동상이몽2-너는 내 운명' 측은 "결혼 후 1년 만에 돌아온 최여진♥김재욱 부부? 그들을 둘러싼 오해에 입을 연 두 사람?!"이라는 제목의 예고편을 공개했다. 해당 영상에는 결혼 1년 차를 맞이한 최여진, 김재욱 부부의 일상이 담긴 모습이 담겨 본 방송에 대한 기대감을 높였다.

공개된 영상에서 두 사람은 수상스키를 함께 즐기며 여전히 신혼 같은 달달한 분위기를 자아냈다. 이어 최여진은 "아직도 믿기지 않는다. 집에 들어갈 때마다 아직도 어색하다"고 말하며 설렘 섞인 소감을 전했다.

이후 화면에는 부부의 신혼집이 처음으로 공개돼 시선을 사로잡았다. 탁 트인 전망과 강렬한 핫핑크 외관이 인상적인 이 집은 수영장을 갖춘 3층 규모의 단독주택으로, 남편 김재욱이 직접 설계와 디자인에 참여한 것으로 알려졌다. 럭셔리한 외관과 압도적인 규모가 단번에 시청자들의 이목을 집중시켰다. 최여진은 "진짜 예쁘다"라며 만족감을 드러내기도 했다.

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그런가 하면 이날 신혼집에는 배우 박하나와 농구 감독 김태술 부부가 방문해 눈길을 끌었다. 식사 도중 박하나는 결혼 후 변화에 대해 물었고, 최여진은 "(남편이) 대답을 잘 안 한다. 밥 먹을 때도 자꾸 먼저 일어나서 너무 기분이 나쁘다"라며 솔직한 서운함을 털어놨다. 이에 김재욱은 아내의 식사 시간이 길다는 점을 언급하며 나름의 이유를 설명했다.

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특히 김태술은 김재욱을 향해 "이제는 말할 수 있지 않나. 재벌설이 있더라. 8000억 원이 있다는 소문이 있던데"라고 돌직구 질문을 던지며 현장을 술렁이게 했다. 오랜 기간 따라다녔던 루머의 진실 여부에 시청자들의 관심이 다시 쏠리고 있다.

한편 '동상이몽'은 오는 23일 밤 10시 40분 공개된다