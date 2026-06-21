미쳤다! 1620억 제안도 '역대급'인데. 토트넘, 토날리 영입 제안 '퇴짜'…'BBC 확인' 뉴캐슬, 2000억 줘→데 제르비 중원 보강 '암초'

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[스포츠조선 김성원 기자]토트넘의 중원 전력 보강이 암초에 부딪혔다.

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산드로 토날리(26) 영입전에 참전했지만 뉴캐슬 유나이티드가 '퇴짜'를 놓았다. 영국의 'BBC'는 21일(이하 한국시각) '뉴캐슬이 토트넘이 제시한 토날리 영입 제안을 거절했다. 이번 주 초 약 8000만파운드(약 1620억원) 상당의 제안이 거절된 것으로 알려졌다'고 보도했다.

로베르토 데 제르비 감독은 토트넘 부활을 위해 오랫동안 눈여겨본 토날리 영입을 희망했다. 하지만 시장 상황이 녹록지 않다. 맨시티와 이스널이 먼저 움직였다.

몸값도 폭등했다. 'BBC'는 '뉴캐슬이 토트넘의 첫 번째 제안을 거절했는데, 맨시티와 아스널이 상황을 주시하고 있는 상황이다. 뉴캐슬은 1억파운드(약 2030억원)에 가까운 더 높은 이적료를 요구할 수 있는 유리한 위치에 있다'고 강조했다.

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뉴캐슬은 이미 앤서니 고든을 바르셀로나에 매각했다. 구단 최고 경영자인 데이비드 홉킨슨은 "우리가 원하는 조건"에 따라서만 이루어질 것이라고 분명히 밝힌 바 있다.

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이탈리아 출신의 토날리는 2023년 여름, AC밀란에서 뉴캐슬로 이적했다. 당시 이적료는 6080만유로(약 1080억원)였다. 계약기간은 5년이었다.

기간은 연장됐다. 토날리는 뉴캐슬 이적 후 불법 베팅 협의에 연루돼 10개월 출전 정지 징계를 받았다. 뉴캐슬은 당시 토날리를 버리지 않았다. 토날리는 뉴캐슬이 자신에게 보여준 신뢰에 보답하기 위해 새로운 계약을 체결했다. 계약기간은 2030년까지다.

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토날리는 넓은 시야와 패싱력을 갖춘 중원사령관이다. 중원에서 단번에 공격의 활로를 열어준다. 왕성한 활동량을 앞세워 수비 기여도도 높다. '제2의 가투소'라는 별명에 걸맞게 경기장 전역을 누비며 강한 압박과 태클로 상대 공격을 차단한다.

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'BBC'는 '토트넘의 첫 시도는 성공적이지 못했지만, 토날리 영입을 위한 이번 접근 방식은 도미닉 솔란케 영입 당시 6500만파운드 보다 더 많은 돈을 쓴 적이 없는 구단으로서는 큰 변화를 의미한다'면서도 '하지만 뉴캐슬이 그 제안을 즉시 거절했다는 사실은 많은 것을 시사한다. 뉴캐슬을 설득하려면 훨씬 더 많은 조건이 필요할 것이 분명하다'고 덧붙였다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com