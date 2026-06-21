이정후 멀티히트 또 터졌다!…'타격 1위' 로페즈 턱밑 추격 '단 1리 차'…팀은 2연패 '수렁'

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[스포츠조선 고재완 기자] 이정후(샌프란시스코 자이언츠)가 마이애미 마운드를 상대로 매서운 장타 쇼를 선보이며 메이저리그 전체 타격왕 레이스에 제대로 불을 지폈다. 타율 1위 자리를 단 '1리' 차이로 맹추격하며 메이저리그 역사상 한국인 최초 타격왕 대업을 향해 성큼 다가섰다.

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이정후는 21일(이하 한국시각) 미국 플로리다주 마이애미 론디포 파크에서 열린 마이애미 말린스와의 원정 경기에 5번 타자 겸 우익수로 선발 출전해 2루타 2개를 포함, 4타수 2안타 1득점으로 맹활약했다.

첫 타석부터 시원한 장타로 타격 영점을 과시했다. 팀이 0-1로 뒤진 2회초 선두 타자로 나선 이정후는 마이애미 선발 맥스 마이어와 풀카운트 싸움을 벌였다. 이어 5구째 몸쪽 시속 86.8마일(약 140㎞)짜리 스위퍼를 우익수 키를 넘기는 2루타로 만들었다. 이후 케이시 슈미트의 인정 2루타 때 3루를 밟은 이정후는 드류 길버트의 좌전 적시타가 터지며 홈을 밟아 팀의 첫 득점을 직접 올렸다.

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3회초 2사 2, 3루의 역전 기회에서는 아쉽게 중견수 뜬공으로 물러났고, 5회초 세 번째 타석 역시 1루수 땅볼에 그쳤으나 이정후의 방망이는 경기 후반 다시 한번 힘차게 돌았다. 팀이 3-6으로 뒤진 8회초 1사 주자 없는 상황, 이정후는 바뀐 투수 케이드 깁슨의 2구째 시속 78.4마일(약 126㎞)짜리 낙차 큰 커브를 가볍게 밀어 쳤다. 타구는 우익선상을 그대로 가르는 날카로운 2루타로 연결됐다.

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이날 멀티 2루타 폭발로 이정후는 내셔널리그(NL) 2루타 부문 공동 6위로 올라섰다. 무엇보다 가장 뜨거운 수확은 메이저리그 전체 타격왕 경쟁 판도가 완전히 요동치기 시작했다는 점이다.

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이날 전까지 타율 3할3푼4리로 질주하던 메이저리그 타율 1위 오토 로페즈(마이애미)는 샌프란시스코 마운드에 막혀 5타수 1안타로 침묵, 시즌 타율이 3할3푼2리로 하락했다. 반면 2안타를 추가하며 타율 3할3푼1리를 굳건히 마크한 이정후는 로페즈를 단 1리 차이로 턱밑까지 바짝 추격하는 데 성공했다.

이정후의 멀티 장타쇼에도 불구하고 샌프란시스코는 3대6으로 패했다.

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고재완 기자 star77@sportschosun.com