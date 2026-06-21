김희철, 가방 가득 채운 '금붙이' 자랑.."술잔 무려 1500만원"(미우새)

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[스포츠조선 김소희 기자] 김희철이 금 술잔 감정가에 포효한다.

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21일 방송되는 SBS '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 김희철, 김준호, 김종민이 비상금을 만들기 위해 금은방을 찾은 모습이 공개된다.

최근 세 사람은 치솟은 금값에 주목하며 금테크에 도전했다. 세 사람이 찾은 곳은 "얼마나 나왔을까?"라는 유행어로 유명한 금 매입 전문 크리에이터 '링링 언니'가 운영하는 금은방으로, 게시하는 영상마다 수백만 조회 수를 기록하며 화제를 모으고 있는 곳이었다. 김종민은 해당 금은방을 "신지도 왔다 간 곳"이라고 소개해 기대감을 한껏 높였다.

온갖 금을 잔뜩 끌어모아 온 세 사람의 모습도 눈길을 끌었다. 김희철은 "원주에 있는걸 다 털어왔다"며 두둑한 가방을 들어 보였다. 이에 질세라 김준호는 "이거 장모님 건데"라며 김지민 母의 금까지 몰래 가져와 지켜보던 스튜디오가 발칵 뒤집혔다. 현장에서는 "별걸 다 가져왔다", "혼나야겠다"라며 철없는 두 사람을 나무라는 반응이 쏟아졌다. 그러나 이내 금 감정이 시작하자 얼마가 나올지 모두가 숨을 죽이고 지켜봤다는 후문이다.

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김희철은 오랫동안 보관만 하고 있던 금 술잔을 내놓으며 "와이프 생기면 쓰려고 했는데, 안 생길 것 같아 가져왔다"고 밝혀 웃음을 자아냈다. 이어진 감정에는 예상치 못한 결과가 공개돼 모두가 입을 다물지 못했다. 작은 소주잔 크기의 잔이 무려 1,500만 원 상당의 감정가를 기록한 것. 이어 김희철은 할아버지에게 물려받은 금목걸이도 공개했다. 긴장감 속에 감정가가 밝혀지자 김희철은 하늘을 향해 "할아버지!!"를 연신 외쳤고, 스튜디오 역시 "대박이다"라며 발칵 뒤집어졌다고 전해진다.

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한편, 김종민은 차태현에게 선물 받은 금을 가져와 모두의 이목을 끌었다. 평소 미담제조기로 불리는 차태현답게 과거 '1박 2일' 스태프 전원에게 금을 한 돈씩 선물했던 것. 이에 김준호는 차태현에게 곧장 전화를 걸어 "김종민이 이걸 팔러 왔다"고 일러바쳐 김종민을 긴장케 했다. 그러나 상황을 전해 들은 차태현이 던진 한마디에 지켜보던 모두가 폭소했다. 과연 차태현이 어떤 말을 남겼을지 궁금증을 더한다.

김희철, 김준호, 김종민의 금테크 도전기는 21일 일요일 밤 9시 방송되는 SBS '미우새'에서 확인할 수 있다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com