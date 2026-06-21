'낙상사고로 활동중단' 허영만, 오늘 시청자와 마지막 인사..'백반기행' 7년 여정 마무리

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[스포츠조선 김소희 기자] 만화가 허영만이 건강상의 이유로 활동 중단을 선언한 가운데, 7년간 이어진 맛의 여정을 마무리하는 '백반기행' 시즌1 최종회가 시청자들과 마지막 인사를 나눈다.

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TV CHOSUN '식객 허영만의 백반기행' 시즌1의 마지막 스페셜 방송 '우리가 사랑한 백반, 7년의 맛있는 기록'이 오늘(21일) 오후 7시 50분 방송된다.

지난 2019년 5월 시작된 위대한 맛의 여정 '식객 허영만의 백반기행'은 전국 식당 1,329개와 밥상 2,131개를 발품 팔며 방방곡곡을 누볐다. 오랜 시간이 지난 지금, 식당들은 어떻게 변했을까.

2019년 봄, 팔천 원짜리 화려한 17첩 남도 밥상으로 포문을 연 제1회 전남 강진 식당을 다시 찾는다. 이뿐만 아니라 방송 이후 전국적인 화제를 모은 '들기름막국수'는 수년이 지난 지금도 여전히 변함없는 인기를 구사하고 있고, MZ세대들의 핫 플레이스로 등극해 상권이 크게 살아난 '문래동 철강골목'의 모습을 담았다.

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스페셜 방송에서는 이처럼 단순한 맛집 소개를 넘어 한식의 가치를 드높이고, 소상공인들에게 희망의 불씨를 지핀 '식객 허영만의 백반기행'의 의미 있는 행보를 후속 취재하고, 그간 출연한 수많은 식당 사장들의 깜짝 편지까지 공개한다.

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또한 '식객 허영만의 백반기행'과 뜻깊은 시간을 함께한 365명 초대 손님들의 생생한 명장면과, 세상과 호흡하고 이웃들을 껴안은 '식객 허영만'의 빛나는 활약상을 다시 만나본다.

TV CHOSUN '식객 허영만의 백반기행' 시즌1의 최종회 '우리가 사랑한 백반, 7년의 맛있는 기록'은 오늘(21일) 오후 7시 50분 방송된다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com