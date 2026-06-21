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도발엔 손동작으로, 쓰러지면 손을 내밀어...이강인의 손은 바빴다[사포판 현장]

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'도발엔 손동작으로, 쓰러지면 손을 내밀어...' 멕시코전에 나선 이강인의 바쁜 손. 사포판(멕시코)=허상욱 기자
'도발엔 손동작으로, 쓰러지면 손을 내밀어...' 멕시코전에 나선 이강인의 바쁜 손. 사포판(멕시코)=허상욱 기자

[사포판(멕시코)=스포츠조선 허상욱 기자] 19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 맞대결. 이강인은 전반 내내 한 선수와 싸워야 했다. 상대는 멕시코 수비형 미드필더 에릭 리라. 아기레 감독이 직접 이강인 전담 마크를 맡긴 선수였다.

리라는 이강인이 공을 잡을 때마다 달려들었다. 몸으로 막고 반칙을 범하고 또 달려들었다. 전반 추가시간 또다시 반칙성 몸싸움을 걸어왔다. 이강인은 주심에게 어필했고 리라가 다가와 무언가 쏘아붙였다.

이강인은 참지 않았다. 손을 들어 보이며 제스처를 취했다. 조용히 좀 하라는 거였다. 전반 종료 후 터널로 향하는 길에도 리라가 따라붙었다. 이강인은 뒤도 안 돌아보고 검지손가락을 입술에 갖다댔다. 말보다 명확했다.

그런데 후반, 이번엔 다른 손동작이 나왔다.

격렬한 경합 끝에 멕시코 산체스가 그라운드에 쓰러졌다. 이강인은 걸음을 멈추지 않고 손을 내밀었다. 일으켜 세워주려는 손이었다. 산체스는 그 손을 잡고 일어섰다.

도발하면 받아치고 쓰러지면 일으켜 세운다. 이강인의 손은 그렇게 바빴다.

가야르도의 거친 파울에 넘어지는 이강인
가야르도의 거친 파울에 넘어지는 이강인
얼굴을 감싸쥐고 드러누울 정도로 고통스러웠던 장면
얼굴을 감싸쥐고 드러누울 정도로 고통스러웠던 장면
전반 내내 이강인을 괴롭힌 에릭 리라
전반 내내 이강인을 괴롭힌 에릭 리라
'말 좀 그만해~'
'말 좀 그만해~'
리라의 도발에 참지 않는 이강인
리라의 도발에 참지 않는 이강인
전반이 끝난 후에도 귀찮게 하는 상대를 향해 조용히 하라는 제스쳐
전반이 끝난 후에도 귀찮게 하는 상대를 향해 조용히 하라는 제스쳐
이어진 후반 넘어진 상대의 손을 잡아주는 이강인의 또 다른 손
이어진 후반 넘어진 상대의 손을 잡아주는 이강인의 또 다른 손
도발하지 않으면 일으켜 세워준다
도발하지 않으면 일으켜 세워준다

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