‘91세’ 조춘, 70대로 회춘한 반전 근황..충격적인 몸 상태에 누리꾼 “나이 믿기지 않아”

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[스포츠조선 박아람 기자] 배우 조춘이 91세라는 나이가 믿기지 않는 건강한 근황을 공개해 놀라움을 안겼다.

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배우 한지일은 지난 20일 개인 계정에 "91세 쌍라이트 영화배우 조춘 선배 만났습니다. 넘 건강한 모습 반가운 얼굴"이라는 글과 함께 영상을 게재했다.

공개된 영상에는 한 모임에서 함께 식사를 하며 담소를 나누는 조춘과 한지일의 모습이 담겼다. 특히 조춘은 90대라는 사실이 믿기지 않을 만큼 정정한 모습과 또렷한 눈빛으로 시선을 사로잡았다.

조춘의 건강한 모습에 놀란 한지일은 "이야, 조춘 형 왜 이렇게 건강해?"라며 감탄했다. 이어 나이를 묻자 조춘은 "구십 하나!"라고 우렁차게 답해 주변을 놀라게 했다.

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이에 한지일은 "벌써 아흔 하나냐. 나는 걷지도 못하는데"라며 감탄과 부러움을 드러냈다.

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영상을 접한 누리꾼들도 뜨거운 반응을 보였다. 이들은 "눈빛이 살아 계신다. 만수무강하시길 바랍니다", "관리를 정말 잘하셨네요", "91세라니 믿기지 않는다. 71세인 줄 알았다", "더 건강하게 오래오래 사시길 기원한다" 등의 댓글을 남기며 응원의 메시지를 전했다.

한편 조춘은 1958년 데뷔해 화려한 액션 연기로 사랑받았으며, 개그 콤비 '쌍라이트'로도 활약하며 대중에게 큰 웃음을 선사했다.

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tokkig@sportschosun.com