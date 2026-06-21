권상우♥손태영 11살 딸, '173cm 유전자'로 또래 압도한 비율...벌써 초등학교 졸업 근황

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[스포츠조선 정안지 기자]배우 손태영이 딸 리호 양이 엄마를 닮아 또래들 사이에서도 단연 돋보이는 큰 키와 우월한 비율을 자랑했다.

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21일 유튜브 채널 'Mrs.뉴저지 손태영'에는 "엄마 손태영 닮아 키 큰 리호, 어느새 초등학교 졸업 vlog"라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 손태영은 11살 딸 리호 양의 졸업식을 축하하기 위해 이른 아침부터 꽃다발을 준비해 학교로 향했다.

설레는 표정으로 졸업식 현장을 찾은 그는 "미국의 초등학교 졸업식은 처음인 거 같다. 한국 졸업식이랑 큰 차이는 없다"라며 기대감을 드러냈다.

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잠시 후 졸업식이 시작됐고, 리호 양은 자신의 이름이 호명되자 당당한 발걸음으로 단상에 올라 졸업장을 받았다.

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손태영은 카메라를 든 채 딸의 모습을 한순간도 놓치지 않으려는 모습으로 '딸바보 엄마'의 면모를 보였다. 그러면서 "이제 리호도 어엿한 중학생이 됐다"며 감격스러운 마음을 전했다.

졸업장을 받은 리호 양은 자리로 돌아오던 중 자신을 촬영하고 있는 엄마를 발견하고 환한 미소를 지어 보였다.

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이때 무엇보다 시선을 사로잡은 것은 리호 양의 폭풍 성장한 모습이었다. 이날 하얀색 원피스를 착용한 리호 양은 183cm의 아빠 권상우와 173cm의 엄마 손태영의 장점을 고스란히 물려받은 듯 또래들 사이에서도 단연 돋보이는 큰 키와 우월한 비율을 자랑했다.

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한편, 권상우와 손태영은 지난 2008년 9월 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다. 현재 손태영은 자녀들과 함께 미국에서 생활 중이며, 권상우는 한국과 미국을 오가고 있다. 손태영은 개인 유튜브 채널을 통해 일상을 공개하며 대중과 소통하고 있다.

anjee85@sportschosun.com