이강인 몸통 박치기로는 부족했나, 멕시코 관중 충격 비매너 "음료수 컵 집어던졌다!"...日 감탄한 韓 에이스 성숙 대처 "무시하고 코너킥"

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[스포츠조선 이현석 기자]이강인을 향한 충격적인 행동을 일본이 조명했다.

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일본의 더앤서는 20일 '한국이 격노했다. 멕시코전에서 컵을 던져 피해를 줬다'고 보도했다.

더앤서는 '한국은 멕시코를 상대로 필사적인 반격을 보인 후반 추가시간 코너킥 상황에서 이강인에게 컵이 던져지는 사태가 발생했다. 경기 도중 이강인이 공을 잡을 때마다, 야유가 쏟아지는 이상한 환경. 한국은 후반 반격에 나섰다. 이강인이 추가시간 코너킥을 준비하자, 관중석에서 여러 음료수 컵이 던져졌다. 이를 치우고 집중하는 이강인의 모습이 카메라에 잡혔다'고 전했다.

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 멕시코 거친 플레이에 막히는 이강인. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

홍명보 대한민국 월드컵대표팀 감독은 19일 멕시코 과달라하라 인근 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열리는 멕시코와의 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 2차전에서 0대1로 패배했다. 2차전이 조별리그 통과의 분수령이 될 수 있는 상황, 1차전 체코전에서 2대1 승리한 한국은 멕시코전에서도 전력을 쏟았으나, 아쉽게 한 골의 격차를 극복하지 못했다.

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이날 경기는 초반부터 한국에 긍정적으로 흘러가지 않았다. 우려가 됐던 남미 심판부터 시작이었다. 구스타보 테헤라 주심은 전반 4분 이강인이 달려가는 상황에서 상대 미드필더 로모를 밟자 곧바로 경고를 꺼내들었다. 반대로 한국 선수들이 공을 소유한 상황에서 쓰러지면 좀처럼 휘슬을 불지 않았다. 전반 17분 이강인을 향한 상대의 강력한 충돌에도 테헤라 주심은 이를 외면했다. 전반 추가시간 2분에는 손흥민이 전진하는 경로를 수비가 작정하고 막았으나, 주심 보고도 무시했다. 해설위원들도 분개했다.

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 멕시코 선수들과 이야기 나누는 이강인. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

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이강인을 향한 지독한 견제는 선수들만이 아니었다. 후반 추가시간 코너킥을 준비하는 이강인을 향해 관중석에서 음료수 컵이 날아들었다. 다만 이강인은 이런 일부 멕시코 관중에 행동에도 경기에만 집중하는 모습이었다. 그는 컵이 날아오자, 크게 신경쓰지 않고 치웠다. 두 번째 컵이 날아왔을 때도 동요하지 않고, 코너킥을 진행했다.

이강인의 단단한 멘탈은 경기 도중에도 드러났다. 멕시코 선수들은 끊임없이 이강인 곁에 다가와 견제와 트래시 토크를 시도했다. 이강인은 도발에 싸움으로로 응수하기보다, 적당히 대응했다. 경기 도중 상대 발언에 '너무 떠든다'는 말을 연상시키는 제스터를 보이기도 했다.

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더앤서에 따르면 팬들은 이번 영상에 대해 "멕시코에서 축구를 사랑한다고 하지 마라", "매너를 제대로 지켜라"라고 반응을 보이기도 했으며, 이강인에 대해서는 "프로 의식이 너무 좋다"고 칭찬했다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com