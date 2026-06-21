김동현, '기선제압' 스리런포 쾅!…롯데, 4회에만 4득점 빅이닝 5-0 리드 [고척 현장]

21일 오후 서울 고척스카이돔에서 열린 롯데 자이언츠와 키움 히어로즈의 경기. 4회초 1사 2, 3루 김동현이 스리런포를 친 후 환호하고 있다. 고척=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.6.21/

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[고척=스포츠조선 고재완 기자] 롯데 자이언츠 김동현이 경기 초반의 팽팽한 흐름을 단숨에 박살 내는 홈런포를 쏘아 올리며 거인 군단의 스윕승 전선에 완벽한 그린라이트를 켰다.

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롯데는 21일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움 히어로즈와의 원정 경기에서 1-0으로 아슬아슬하게 앞선 4회초, 김동현의 통렬한 3점 홈런을 포함해 대거 4득점을 올리는 빅이닝을 완성하며 5-0으로 격차를 벌렸다.

21일 오후 서울 고척스카이돔에서 열린 롯데 자이언츠와 키움 히어로즈의 경기. 4회초 1사 2, 3루 김동현이 스리런포를 치고 있다. 고척=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.6.21/

1-0의 살얼음판 리드가 이어지던 4회초, 롯데 타선은 선두타자부터 무서운 집중력으로 키움 선발 배동현을 압박해 들어갔다. 선두타자로 나선 한동희가 배동현의 실투를 놓치지 않고 우중간 2루타를 때려내며 단숨에 무사 2루 찬스를 만들었다.

나승엽이 파울플라이 아웃으로 물러나며 흐름이 끊기는 듯했으나, 전민재는 배동현의 공을 받아쳐 깨끗한 적시타를 터뜨리며 한동희를 홈으로 불러들였다. 스코어 2-0.

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기세를 탄 롯데의 방망이는 매서웠다. 다음 타석의 윤동희 역시 좌익수 케스턴 히우라의 키를 훌쩍 넘기는 대형 2루타를 작렬시켰다. 이 안타로 순식간에 1사 주자 2, 3루라는 최고의 밥상이 차려졌다.

21일 오후 서울 고척스카이돔에서 열린 롯데 자이언츠와 키움 히어로즈의 경기. 4회초 1사 2, 3루 김동현이 스리런포를 치고 있다. 고척=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.6.21/

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배동현이 흔들리는 일촉즉발의 위기 상황, 타석에는 김동현이 들어섰다. 김동현은 볼카운트 2B2S의 치열한 수싸움 속에서도 신인답지 않은 침착함을 유지했고 5구째, 배동현이 던진 146㎞짜리 강력한 패스트볼이 스트라이크 존 높이 들어오자 주저 없이 배트를 돌렸다.

타구는 포물선을 그리며 그대로 고척돔 우측 담장을 넘기며 비거리 115m짜리 대형 3점 홈런이 됐다.

고재완 기자 star77@sportschosun.com