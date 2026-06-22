배용준, 모자 벗고 백발 질끈...♥박수진은 긴 공백기 무색한 '청순 자태'

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[스포츠조선 조윤선 기자] 배용준·박수진의 싱가포르 여행 사진이 잇따라 공개됐다.

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최근 SNS에는 싱가포르 디즈니 어드벤처 크루즈에서 포착된 배용준·박수진의 추가 사진과 목격담이 올라왔다.

영상에서 배용준은 크루즈에서 내린 후 아내 박수진과 두 자녀를 대신해 무거운 짐을 직접 들며 가족을 살뜰히 보살폈다. 박수진은 곁에서 아이들과 남편을 챙기며 이동했다.

모자를 벗은 채 백발의 장발 스타일을 드러낸 배용준과 여전한 청순미를 자랑하는 박수진은 마스크를 쓴 상태에서도 남다른 존재감으로 시선을 모았다.

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앞서 지난 8일 싱가포르 매체 연합조보는 배용준·박수진과 박신혜·최태준이 자녀들과 함께 싱가포르를 찾았다고 보도했다.

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특히 배용준은 백발 머리를 묶고 모자와 안경을 착용한 편안한 차림으로 가족여행을 즐기는 모습이 공개돼 화제가 됐다.

2011년 KBS 2TV 드라마 '드림하이' 특별 출연 이후 사실상 연기 활동을 중단한 뒤 좀처럼 모습을 드러내지 않았던 만큼, 그의 근황과 외모 변화에 관심이 집중됐다.

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이후 크루즈에 함께 승선한 한 네티즌은 배용준의 실물 목격담을 전하기도 했다. 해당 네티즌은 "머리가 하얗게 센 것 외에는 관리를 잘한 모습이었다. 건강하게 태닝한 피부가 인상적이었다"며 "키도 크고 분위기도 남달랐다. 왜 연예인인지 알겠더라. 실제로 보니 여전히 잘생겼다"고 전했다.

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한편 배용준과 박수진은 2015년에 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다. 2022년 하와이로 이주한 두 사람은 자녀들이 재학 중인 하와이 명문 사립학교에 거액을 기부했다는 사실이 알려지며 주목받기도 했다.