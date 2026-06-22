출산 코앞 안영미, 첫째 이어 둘째아들도 美서 낳나…'원정출산' 논란 재점화

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[스포츠조선 조민정 기자] 개그우먼 안영미가 둘째 출산을 앞두고 라디오를 잠시 떠나는 가운데 첫째 출산 당시 불거졌던 '원정출산' 논란이 다시 소환되고 있다.

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안영미는 지난 21일 자신의 SNS를 통해 MBC FM4U '두시의 데이트 안영미입니다' 청취자들에게 출산 전 마지막 인사를 건넸다. 그는 "울 두뎅이들. 저 건강하고 씩씩하게 잘 순산하고 돌아올게요"라며 "저 없는 동안 다른 라디오는 가지 않았으면 좋겠어요"라고 애정을 드러냈다. 이어 "제가 항상 모니터하고 있을 텐데 스페셜 DJ 우쭈쭈는 적당히 부탁드릴게요"라고 덧붙이며 특유의 유쾌한 입담도 잊지 않았다.

함께 공개된 사진에는 출산을 앞둔 안영미의 만삭 D라인이 담겼다. 배를 감싼 채 환하게 미소 짓고 있는 모습에서 둘째를 만날 설렘이 고스란히 전해졌다.

이날 방송을 끝으로 출산 휴가에 돌입한 안영미는 라디오를 통해 "내가 둘째를 낳는다니 믿어지지 않는다. 마지막 방송이라니 꿈속 같다"며 아쉬운 마음을 드러냈다.

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다만 안영미의 출산 소식이 전해지자 일부 온라인 커뮤니티와 SNS에서는 또다시 출산 장소를 둘러싼 관심이 쏟아졌다. 남편이 미국에서 직장 생활을 하고 있는 만큼 "이번에도 미국에서 출산하는 것 아니냐"는 반응이 이어진 것.

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안영미는 지난 2023년 첫째 아들을 미국에서 출산하며 '원정출산' 논란에 휘말린 바 있다. 당시 그는 남편과 함께 출산의 기쁨을 나누기 위해 미국행을 선택했다고 설명했지만, 온라인상에서는 각종 억측과 악성 댓글이 쏟아졌다.

결국 소속사 미디어랩 시소는 "안영미 씨는 미국에 거주하며 직장 생활을 하고 있는 남편과 출산의 기쁨을 함께하기 위해 방송 활동을 잠시 중단한 것"이라며 "허위 사실 유포와 악성 댓글에 대해 강력한 법적 대응을 검토 중"이라고 밝히기도 했다. 이 같은 전례 때문에 안영미의 둘째 출산을 앞두고도 자연스럽게 미국 출산 여부에 관심이 쏠리고 있는 상황이다.

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한편 안영미는 2020년 미국에서 직장 생활 중인 비연예인 남성과 결혼했다. 이후 2023년 첫째 아들을 출산했다. 오는 7월 둘째 아들을 품에 안을 예정이다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com