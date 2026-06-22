전현무, 마음고생 다이어트로 홀쭉.."월드컵 중계, 10년만 최대 스트레스"(사당귀)

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[스포츠조선 김소희 기자]KBS2 '사장님 귀는 당나귀 귀'의 전현무가 2026 FIFA 북중미 월드컵 중계를 위해 남다른 책임감을 발휘했다.

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지난 21일(일) 방송된 KBS2 예능 '사장님 귀는 당나귀 귀'(연출 최승희, 이하 '사당귀') 362회는 최고 시청률 4.4%를 기록하며, 211주 연속 동시간대 예능 1위를 이어갔다. (닐슨 코리아 기준)

월드컵 캐스터 합류를 결정한 전현무는 이영표 해설위원과 함께 시간이 날 때마다 연습하며 준비에 진심을 다했다. 아나운서 시절에 스포츠 중계는 한 번도 해본 적이 없다고 밝힌 전현무는 축구 용어와 선수 호명 등에서 어려움을 겪었다. 아나운서 후배지만 스포츠 중계로는 선배인 남현종은 "자신감이 없어 텐션이 너무 낮다. 그러면 선배를 섭외한 이유가 없다"라며 전현무만의 매력을 살려달라 조언하며 격려를 전했다. 이날 스튜디오에 함께한 전현무의 절친 한석준은 "축구를 응원해야 하는데 전현무를 응원하고 있다"며 새 도전에 나선 후배에게 힘을 실어줬다.

며칠 뒤 세 번째 중계 연습을 위해 KBS에 도착한 전현무는 평소보다 야윈 모습으로 눈길을 끌었다. 전현무가 "최근 10년 간 이렇게 스트레스를 받은 적이 없다"며 부담감을 호소하자 이영표는 "성장에는 고통이 따른다"고 위로해 웃음을 안겼다.

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세 번째 연습에서 전현무는 이전과는 달리 능숙한 선수콜과 자연스러운 중계 실력으로 이영표의 '엄지척'을 이끌어 냈다. 전현무가 힘들어 했던 선수 이름 외우기는 철저한 학습으로 극복해 내며 캐스터에 임하는 진정성을 증명했다. 특히 이번 월드컵에 나서며 염색한 머리로 깜짝 등장한 이강인 선수에 대해서는 "중계하는데 알아보기 쉬워 고맙다"고 말해 재미를 보탰다.

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한편 지난주 '뉴 보스'로 출연한 윤승림 뮤직비디오 감독은 생후 14개월차의 아들 김도호 군을 공개해 관심을 모았다. 여성 영상 디렉터 중에서 출산 후 현장에 복귀한 최초의 감독으로도 화제를 모았던 윤승림은 아들 앞에서는 한없이 너그러워지는 '아들 바보'의 면모를 드러냈다. 윤승림 감독은 "임신했을 때 올데이 프로젝트의 '페어머스' 뮤직비디오를 작업해 아들은 그 노래로 태교했다"면서 "출산 당일까지 편집하다 아이를 낳으러 갔다"고 말해 모두를 놀라게 했다.

뮤직비디오 편집을 시작한 윤승림 감독은 내리 40시간을 편집에만 몰두하며 고도의 집중력을 발휘했다. 총 2160시간에 걸친 노력 끝에 뮤직비디오 작업을 마친 윤승림 감독은 조 감독들과 조촐한 술상을 준비해 소회를 나눴다. 그는 "그대들의 책임감 있는 모습 정말 고맙고 앞으로도 실험하는 걸 두려워하지 않았으면 좋겠다"면서 감사한 마음을 전해 훈훈함을 더했다.

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그런가하면 지난 주 창고형 마트 입점을 위해 시장조사를 나선 이순실은 내친김에 본사 미팅까지 성사시켜 관심을 모았다. 고추장과 된장으로 승부를 보기로 한 이순실은 담당자들 앞에서 생애 처음으로 입점 제안 PT까지 진행했다. 담당자들도 우렁이, 더덕 등을 이용해 만든 장에 관심을 보였고, 활용 요리를 맛보며 감탄을 이어갔다. 이순실은 "대기업 제품과의 경쟁도 무섭지 않다"며 강한 자신감을 드러내며 입점 결과에 관심이 모아졌다.

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한편 '사장님 귀는 당나귀 귀'는 매주 일요일 오후 4시 40분 KBS 2TV에서 방송된다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com