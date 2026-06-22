[월드컵 리뷰] '대이변 1위' 살라가 해냈다! 대한민국 나와...32강 상대는 이집트? 뉴질랜드에 3-1 역전승 '역사상 첫 승'

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[스포츠조선 김대식 기자]대반전이다. 대한민국의 32강 상대가 이집트가 될 수 있다.

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이집트는 22일(한국시각) 캐나다 밴쿠버의 BC 플레이스에서 열린 뉴질랜드와의 2026년 북중미월드컵 G조 조별리그 2차전에서 3대1로 승리했다. 이번 승리로 이집트는 월드컵 역사상 첫 승과 함께 조 1위에 등극했다. 뉴질랜드는 4위로 하락했다.

뉴질랜드의 첫 찬스는 전반 14분에 나왔다. 페널티박스로 침투하는 엘리야 저스트에게 패스가 전달됐다. 저스트의 슈팅은 골키퍼 선방에 막혔다.

저스트의 슈팅으로 얻어낸 코너킥에서 뉴질랜드가 선제골을 터트렸다. 코너킥에서 한방이 제대로 통했다. 팀 페인의 킥이 잘 배달됐고, 핀 서먼이 높이 장점을 제대로 살려 마무리했다. 선제골 후 뉴질랜드가 이집트를 압도하기 시작했다. 왼쪽 공격이 활발했다.

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이집트는 모하메드 살라와 오마르 마르무쉬를 통해서 반격을 시도했다. 전반 35분 페널티박스 왼쪽에서 얻어낸 프리킥, 살라의 슈팅은 골대 옆으로 향했다. 전반전 웃은 팀은 뉴질랜드였다.

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후반 시작과 함께 이집트가 기회를 잡았다. 후반 1분 곧바로 오른쪽에서 빠른 공격을 펼쳤다. 살라를 향해 크로스가 올라왔다. 살라가 어떻게든 슈팅을 해냈지만 골키퍼가 쳐냈다.

이집트가 전반보다는 적극적으로 공격에 나섰지만 살라와 마르무쉬에게 결정적인 찬스가 만들어지지 않았다.

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결국 이집트가 경기를 원점으로 만들었다. 후반 13분 오른쪽에서 모하메드 하니가 날카롭게 크로스를 올려주자 모스타파 지코가 강력한 헤더로 뉴질랜드의 골망을 흔들었다.

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흐름을 탄 이집트, 살라가 리드를 안겼다. 후반 24분 살라가 오른쪽에서 치고 들어가기 시작했다. 지코와 원투패스를 주고받은 뒤 가볍게 밀어 넣었다.

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이집트가 승리를 확신하기 시작했다. 후반 37분 코너킥에서 살라가 가까운 쪽 골대로 정확히 올렸고, 기다리고 있던 트레제게가 머리로 마무리했다. 그대로 이집트가 승리했다.

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한국도 G조의 상황을 신경써야 한다. 만약 남아프리카공화국전에서 아쉬운 결과가 나와 조 3위로 하락할 경우. 32강에서 50% 확률로 G조 1위와 대결하기 때문이다. G조 1위가 아니라면 E조 1위를 만난다. 3차전이 남은 가운데, G조 1위는 살라의 이집트다. 현재 E조 1위는 '전차 군단' 독일이다.