[공식] 안영미, 둘째 아들은 한국서 낳는다..美 원정출산설 반박 "남편이 귀국"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김소희 기자] 코미디언 안영미가 둘째 아들 출산을 앞두고 '원정출산' 의혹에 휩싸인 가운데, 소속사가 직접 입장을 밝히며 논란 진화에 나섰다.

Advertisement

안영미의 소속사 미디어랩 시소 측은 22일 "둘째 아이의 성별은 아들이며, 이번 출산은 국내(한국)에서 진행할 예정"이라고 밝혔다.

이어 "현재 미국에 거주 중인 남편은 출산 일정에 맞춰 귀국해 아내의 곁을 지키며 출산의 기쁨을 함께할 예정"이라고 덧붙였다.

이번 의혹은 안영미가 지난 21일 자신의 SNS를 통해 출산 휴가 소식을 전하면서 불거졌다. 그는 "건강하고 씩씩하게 잘 순산하고 돌아오겠다"는 글과 함께 근황을 전했다.

Advertisement

현재 MBC FM4U '두시의 데이트 안영미입니다'의 DJ를 맡고 있는 안영미는 제작진과 청취자들에게 잠시 자리를 비우게 된 아쉬움과 감사의 마음을 전하며 출산을 위한 휴식기에 들어갔다.

Advertisement

다만 안영미의 출산 휴가 소식이 전해지자 일부 온라인 커뮤니티와 SNS에서는 또다시 출산 장소를 둘러싼 관심이 쏟아졌다. 남편이 미국에서 직장 생활을 하고 있는 만큼 "이번에도 미국에서 출산하는 것 아니냐"는 추측이 이어진 것.

안영미는 지난 2023년 첫째 아들을 미국에서 출산하며 '원정출산' 논란에 휘말린 바 있다. 당시 안영미는 미국에 거주 중인 남편과 함께 출산의 순간을 보내기 위해 미국행을 택했다고 설명했지만, 온라인상에서는 각종 억측과 악성 댓글이 이어지며 논란이 확산됐다.

Advertisement

결국 소속사 미디어랩 시소는 당시 "안영미 씨는 미국에 거주하며 직장 생활을 하고 있는 남편과 출산의 기쁨을 함께하기 위해 방송 활동을 잠시 중단한 것"이라며 "허위 사실 유포와 악성 댓글에 대해 강력한 법적 대응을 검토 중"이라고 밝히기도 했다.

Advertisement

이번에도 비슷한 추측이 제기되자 소속사는 둘째 출산이 국내에서 이뤄질 예정임을 분명히 하며 논란에 선을 그었다.

한편 안영미는 2020년 미국에서 직장 생활 중인 비연예인 남성과 결혼했다. 이후 2023년 첫째 아들을 출산했으며, 오는 7월 둘째 아들을 품에 안을 예정이다. 남편 역시 출산 시기에 맞춰 귀국할 예정인 만큼, 안영미는 가족들의 축복 속에 국내에서 둘째를 맞이하게 됐다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com