"부인할 수 없는 2000만 달러짜리 먹튀"…김하성 부진에 美현지매체 불만 폭발 "손해보더라고 결별하라"

애틀랜타 브레이브스 김하성. AFP연합뉴스

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[스포츠조선 고재완 기자] "부인할 수 없는 2000만 달러짜리 먹튀."

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애틀랜타 지역언론의 김하성에 대한 평가다.

극심한 타격 슬럼프와 대타 교체 수모 속에서 전력 외 취급을 받고 있는 김하성(애틀랜타 브레이브스)을 향해 현지 언론의 비판 여론이 결국 폭발했다. 단순한 슬럼프를 넘어 '부인할 수 없는 FA 실패작(Bust)'이라는 낙인과 함께, 구단이 손해를 감수하더라도 당장 결별해야 한다는 강경한 목소리까지 나왔다.

애틀랜타 브레이브스의 소식을 전문으로 다루는 지역 매체 '애틀랜타 올데이'는 22일(한국 시각) "김하성은 부인할 수 없는 애틀랜타의 FA 잔혹사다"라는 제목의 기사를 게재하며 김하성의 부진을 정조준해 맹비난했다.

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매체는 최근 김하성이 보여주고 있는 타석에서의 모습에 경악을 금치 못했다. '애틀랜타 올데이'는 "2026시즌 애틀랜타의 가장 우려스러운 스토리 중 하나는 김하성에게서 불어오는 완벽한 공격력의 실종"이라며 "최근 10타석 연속 무안타에 그쳤고, 최근 25차례의 타석을 통틀어도 안타는 단 1개뿐이다. 이는 단순한 슬럼프 수준이 아니다"라고 꼬집었다.

애틀랜타 브레이브스 김하성. AP연합뉴스

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특히 매체는 김하성이 받는 2000만 달러(약 302억 원)의 거액 연봉을 언급하며 가성비 측면에서 최악의 결과물이라고 강하게 질타했다.

현재 유격수와 2루수 자리를 메우고 있는 호르헤 마테오와 마우리시오 두본의 연봉을 합쳐도 김하성 한 명의 몸값에 미치지 못한다. 매체는 "애틀랜타가 지난 시즌 닉 알렌이나 오를란도 아르시아가 보여준 생산력이 지금의 김하성보다 훨씬 나았다고 확신할 수 있을 정도"라며 "부상으로 시즌 초반 몇 주를 날리고 돌아온 결과물이 리그 최하위권 야수 수준이라는 점은 부인할 수 없는 영입 실패"라고 강도 높게 비판했다.

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그나마 김하성을 향한 비난의 화살이 그동안 덜했던 이유는 오롯이 애틀랜타의 압도적인 팀 성적 덕분이었다.

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애틀랜타는 시즌 첫 두 달 동안 메이저리그 전체에서 가장 뜨거운 출발을 선보이며 내셔널리그 동부지구에서 독주 체제를 굳혔다. 여기에 마테오와 두본 등 백업 자원들이 예상 밖의 쏠쏠한 타격 지원을 해주면서 김하성의 부진이 초래한 구멍을 완벽하게 메웠다.

매체는 이에 대해 "거대한 지구 선두 격차와 깜짝 활약을 펼친 대안들이 있었기에 김하성의 실패가 준 타격이 덜 느껴졌던 것뿐"이라며 "하지만 이제는 냉정하게 다음 페이지를 넘겨야 할 때"라며 구단의 결단을 촉구했다.

애틀랜타 브레이브스 김하성. AFP연합뉴스

매체의 결론은 단호했다. 김하성이 더 이상 팀에 자산이 아닌 '짐'이 되었다는 판단이다. 매체는 "애틀랜타는 이 실패한 계약으로부터 어떻게 탈출할지 구체적인 방법을 모색하는 데 주저해서는 안 된다"며, 다가오는 트레이드 마감 시한 때 연봉 보조를 통해서라도 처분하거나 그마저도 안 된다면 로스터 한 자리를 아끼기 위해 지명할당(DFA)을 통한 계약 파기까지 감수해야 한다고 주장했다.

부상 복귀 후 타율 8푼5리라는 프로 데뷔 이후 최악의 암흑기 속에서 주전 자리를 완벽히 박탈당한 김하성. 현지 언론으로부터 '방출 혹은 트레이드 덤핑'이라는 굴욕적인 단어까지 받아 든 그는 이제 벼랑 끝에 섰다.

애틀랜타 브레이브스 김하성. AFP연합뉴스

고재완 기자 star77@sportschosun.com