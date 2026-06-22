[공식발표] '빅리그 67홈런' 울산 최지만, 27일 롯데전 데뷔 확정

사진제공=울산웨일즈

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[스포츠조선 한동훈 기자] '전직 메이저리거' 울산 웨일즈 최지만이 27일 한국 무대에 데뷔한다.

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울산은 22일 '최지만이 27일 울산 문수구장에서 열리는 롯데 자이언츠와 홈경기에 데뷔전을 치른다'고 공식 발표했다.

최지만은 4월 울산에 입단했다. 최지만은 무릎 재활에 전념하며 복귀를 준비해왔다. 최근 팀 훈련에 합류한 그는 강한 타격과 안정적인 움직임을 선보이며 몸 상태를 정상 궤도에 올려 놓으며 출전 준비를 마쳤다.

최지만은 메이저리그 통산 525경기 출전해 67홈런을 기록했다. 2020년 탬파베이 레이스 소속으로 월드시리즈 무대를 밟으며 한국인 야수 최초로 월드시리즈 선발 출전 기록을 세운 바 있다.

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울산은 퓨처스리그 치열한 선두 경쟁 중이다. 최지만이 합류하면서 타선 무게감이 더해졌다.

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최지만은 "재활기간 동안 많은 분들의 응원과 격려 덕분에 좋은 잘 준비 할 수 있었다"며 "오랫동안 기다려주신 울산 팬들 앞에서 처음 인사드리게 되어 정말 설렌다. 아직 완벽한 상태라고 말할 수는 없지만, 팀이 승리하는 데 도움이 될 수 있도록 매 경기 최선을 다하겠다"고 소감을 밝혔다.

이어 "울산 유니폼을 입고 새로운 도전을 시작하게 된 만큼 책임감을 갖고 임하겠다. 팬들께 좋은 모습과 즐거운 경기를 보여드릴 수 있도록 노력하겠다"고 다짐했다.

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장원진 울산 감독도 기대감을 나타냈다.

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장 감독은 "무릎 상태를 면밀하게 확인하며 복귀 시점을 조율해 왔다. 당분간은 경기 상황에 따라 대타와 지명타자를 중심으로 기용할 계획이다. 풍부한 경험과 장타력을 바탕으로 팀 타선에 큰 힘이 되어줄 것으로 기대한다"고 전망했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com