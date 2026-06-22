심진화♥김원효, 2세 포기 심경 "사람 사는 모양 다 달라, 안타깝게 보지 말아달라"(아침마당)

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[스포츠조선 김소희 기자]코미디언 심진화, 김원효 부부가 2세 계획을 내려놓은 뒤의 솔직한 심경을 털어놓으며 현재의 행복한 결혼 생활을 전했다.

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22일 방송된 KBS 1TV '아침마당'에는 연예계 대표 잉꼬부부로 꼽히는 결혼 15년 차 심진화, 김원효 부부가 게스트로 출연했다. 부부는 등장하자 마자 손을 잡고 뽀뽀를 하는 등 여전한 애정을 드러내 시작부터 시선을 끌었다.

이날 엄지인, 박철규 아나운서는 최근 온라인에서 화제가 된 심진화의 SNS 게시물을 언급했다. 해당 사진은 코미디언 강재준, 이은형 부부 아들의 돌잔치에서 촬영된 것으로, 심진화와 김원효가 아이를 다정하게 바라보는 모습이 담겨 많은 관심을 받았다.

이에 심진화는 "저희 둘 다 아이를 너무 예뻐해서 사진을 올렸다. 그랬더니 저희를 온 국민분들이 응원해주시는 댓글이 너무 많이 달리더라"라고 말했다.

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이어 심진화는 2세에 대한 진솔한 이야기를 꺼냈다. 그는 "원래 둘 다 아이를 원해서 노력을 많이 했지만 안 생기더라"라며 조심스럽게 운을 뗐다. 이어 "그런데 사람 사는 모양이 다 각자 다르지 않냐. 우리는 둘이 산 지 15년이 됐다. 둘이 사는 것도 너무 재밌더라"라고 담담하게 털어놨다.

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올해 만 46세가 된 심진화는 "나이도 많다. 그런데도 사람들이 그래도 할 수 있다고 한다"면서 "물론 노력하면 될 수도 있지만, 둘이 살다 보니까 그것도 재밌다는 걸 발견했다"며 현재의 삶에 대한 만족감을 드러냈다.

김원효 역시 부부를 향한 응원에 고마운 마음을 전했다. 그는 "(특히) 어머님들이 저희를 걱정해주시고 응원해주시는 마음에 그러시는 것 같다"면서 "사인을 하고 있으면 '내가 나중에 좋은 데 알려줄게'라고 말씀하시는 분들이 많다"고 전해 웃음을 자아냈다.

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심진화는 "이 기간이 벌써 15년이 된 거다. 그래서 이제는 '괜찮습니다'라고 말씀드리는 거다"라며 "저희 둘이 행복하게 잘 살아보기로 했다. 안타깝게 보시거나 걱정하지 않으셔도 된다. 정말 행복하게 잘 지내고 있다"고 진심을 전했다.

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이에 김원효는 "하도 많이 듣다 보니 내가 임신할 것 같다"라고 특유의 유쾌한 입담을 더해 현장을 웃음바다로 만들었다.

한편 심진화는 지난 2011년 개그맨 김원효와 결혼했으며, 슬하에 자녀는 없다.

그동안 임신을 위해 시험관 시술 등을 받으며 노력해왔지만 오랜 난임을 겪었던 심진화는 지난해 "우리는 아이 없이 잘 살기로 했다. 응원해 주신 정말 많은 분들 감사드린다. 이제 우리 아이 응원 그만해주셔도 된다"고 직접 밝히며 많은 이들의 응원을 받았다.